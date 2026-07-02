Πετράλωνα: Έκτακτο επίδομα 3.000€ και στέγαση μέσω Airbnb ανακοίνωσε ο Χάρης Δούκας

Στο σημείο της επικίνδυνης κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος ενημερώθηκε για την κατάσταση, επιβλέποντας τις πρώτες παρεμβάσεις ασφαλείας, και παρουσίασε ένα πλέγμα άμεσων μέτρων για τη στήριξη των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα σε λίγες στιγμές.

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Η περιοχή έχει ήδη αποκλειστεί και ασφαλιστεί περιμετρικά με ειδικές λαμαρίνες ύψους δύο μέτρων, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους περαστικούς. Ταυτόχρονα, η δημοτική αρχή κινήθηκε με ταχύτητα για την ανακούφιση των επτά νοικοκυριών που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το κτίριο, εγκρίνοντας έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια.

Το πιο πιεστικό πρόβλημα της επόμενης ημέρας παραμένει η στέγαση. Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Αθηναίων εξασφάλισε τη συνεργασία της πλατφόρμας Airbnb για την άμεση παροχή διαμερισμάτων, ενώ ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας και με ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, καθώς η επιστροφή των κατοίκων παραμένει αδύνατη για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν αναλάβει τη γραφειοκρατική υποστήριξη των πολιτών για την επανέκδοση προσωπικών εγγράφων που εγκλωβίστηκαν στα ερείπια. Ο χώρος θα παραμείνει αποκλεισμένος υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων μηχανικών, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

Ο Χάρης Δούκας είπε μεταξύ άλλων:

«Λάβαμε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια. Πρόκειται για 7 νοικοκυριά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια.»

«Έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ήδη από τις 7 οικογένειες, 4 άνθρωποι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.»

«Πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά, σε συνεργασία με την Πολιτεία, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις επόμενες ενέργειες με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας.»