Πέτσας για ΕΛΤΑ: «Να επανεξεταστεί το πλάνο - Το ένα λάθος δεν διορθώνεται με άλλο»

Την γνώμη του για το «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα της ΕΛΤΑ, εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας πως «το ένα λάθος, δεν διορθώνεται με άλλο» και καταγγέλλοντας την «προχειρότητα» της απόφασης που «επιβάλλεται να εξεταστεί από μηδενική βάση και σε μεγαλύτερο βάθος» από την πλευρά των ΕΛΤΑ.

Ο αναπληρωτής υπουργός μέσα από ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, υπογράμμισε επίσης πως πρόκειται για μια απόφαση που θα επηρεάσει χιλιάδες Έλληνες:

«Την άποψή μου, τη διατύπωσα από την πρώτη στιγμή, θεσμικά, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων: Πρόκειται για ένα ζήτημα και τεχνοκρατικό και κοινωνικό, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, ιδίως των πιο ηλικιωμένων, τόσο σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές όσο και σε μεγάλες πόλεις και αστικά κέντρα.

Πέτσας: «Το ένα λάθος, δεν διορθώνεται με άλλο»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέλιου Πέτσα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:

«Το ένα λάθος, δεν διορθώνεται με άλλο.

Την αρχική έκπληξη για το ξαφνικό λουκέτο σε 204 καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ακολούθησε η μερική υπαναχώρηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, καθώς «προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα».

Άραγε πόσο στρατηγικό είναι το σχέδιο της διοίκησης των ΕΛΤΑ για τη βιωσιμότητά τους, όταν αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, πρόσκαιρα και για επικοινωνιακούς λόγους, μπροστά στις απολύτως αναμενόμενες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις; Και άραγε ποια τεχνοκρατικά κριτήρια υπαγορεύουν να μένουν ανοικτά καταστήματα με κατά τεκμήριο μικρότερο «όγκο υπηρεσιών» και να κλείνουν αυτά με μεγαλύτερο; Λυπάμαι, αλλά αντί για σοβαρότητα, εκπέμπεται προχειρότητα.



Την άποψή μου, τη διατύπωσα από την πρώτη στιγμή, θεσμικά, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων: Πρόκειται για ένα ζήτημα και τεχνοκρατικό και κοινωνικό, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, ιδίως των πιο ηλικιωμένων, τόσο σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές όσο και σε μεγάλες πόλεις και αστικά κέντρα.

Επιβάλλεται συνεπώς να εξεταστεί από μηδενική βάση και σε μεγαλύτερο βάθος το πλάνο των ΕΛΤΑ, με αναστολή της απόφασης κλεισίματος καταστημάτων σε όλη την Επικράτεια. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί χρειάζεται χρόνος να εξηγηθούν οι νέες πρωτοβουλίες των ΕΛΤΑ, όπως για παράδειγμα, ο «ψηφιακός ταχυδρόμος», ή τα «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», σε περιοχές εκτός Αττικής και δεν χρειάζεται χρόνος να εξηγηθούν π.χ. από τον Άγιο Στέφανο μέχρι την Ανάβυσσο και από το Καπανδρίτι μέχρι την Αρτέμιδα*.

Αδυναμία της διοίκησης των ΕΛΤΑ να το αντιληφθεί, το μόνο που θα υπογραμμίσει είναι ότι είναι ακατάλληλη να οδηγήσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στη νέα εποχή.



Υ.Γ. Στην Ανατολική Αττική κλείνουν αύριο, αν δεν ανασταλεί η σχετική απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ, τα εξής 9 καταστήματα: Άγιος Στέφανος, Ανάβυσσος, Αρτέμιδα, Βούλα, Γέρακας, Θρακομακεδόνες, Καπανδρίτι, Μαραθώνας, Παλλήνη.»