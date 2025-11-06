Πιερρακάκης: «Έρχονται μέτρα για το στεγαστικό - Η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης θα διαρκέσει πολύ»

Ζητήματα όπως η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, η ανάγκη αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ και τα μέτρα αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, απασχόλησαν σε συζήτηση που είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο 6ο OT Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου με την Ελένη Στεργίου και τον Δημήτρη Μανιάτη.

Όπως αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «στο 6ο OTForum του ot συζητήσαμε με την Ελένη Στεργίου και τον Δημήτρη Μανιάτη για την επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης, για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για την ανάγκη αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ και για τα μέτρα αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος.

Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη ευρωπαϊκή κατάκτηση. Η επίδρασή του θα διαρκέσει πολύ πέρα από τη λήξη του, γιατί κάθε έργο του συνδέεται με μια μεταρρύθμιση. Πρόκληση για την Ελληνική Κυβέρνηση είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για ιδιωτικές επενδύσεις.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία μας. Υποστηρίζουμε την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων τύπου ΕΣΠΑ στο πρότυπο του Ταμείου Ανάκαμψης: σύνδεση κάθε ευρώ με μεταρρύθμιση και προσέλκυση περισσότερων διασυνοριακών επενδύσεων.

Η διαβούλευση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ. Όπως συμβαίνει πλέον σε όλη την Ευρώπη, ο ρόλος του ταχυδρόμου ενισχύεται ως παρόχου ολοκληρωμένων υπηρεσιών από πόρτα σε πόρτα. Στο πλαίσιο αυτό, πρακτικές όπως τα "shop-in-shop" αποτελούν κανονικότητα.

Το στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Θα ακολουθήσουν κι άλλα μέτρα, όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά και ρυθμιστικά. Στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια, με πολιτικές που έχουν θεσμικό και όχι επιδοματικό χαρακτήρα».