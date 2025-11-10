Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ανακτήσαμε 70 εκατ. ευρώ από αχρεωστήτως καταβληθείσες επιδοτήσεις»

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε η μόνη που τόλμησε να αγγίξει ένα βαθιά παθογενές σύστημα διαχείρισης κοινοτικών πόρων, εφαρμόζοντας κανόνες διαφάνειας, δικαιοσύνης και νομιμότητας». Αυτό υπογράμμισε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, σύμφωνα με πηγές τη ΝΔ κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, σημειώνοντας ότι «προειδοποιήσαμε εμπράκτως ότι η διαχρονική ασυδοσία στην κατανομή των αγροτικών κοινοτικών πόρων θα λάβει τέλος».

«Ο κ. Λιβανός εξήγησε την προσπάθεια, επί υπουργίας του, για την αποκατάσταση της διαφάνειας και την προστασία του εισοδήματος των πραγματικών παραγωγών, μακριά από πελατειακές πρακτικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες και παρουσίασε με σαφήνεια το έργο που επιτελέστηκε επί των ημερών του στο Υπουργείο, με στόχο την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πάταξη της «επιδοματοφαγίας», μιας διαχρονικής παθογένειας του αγροτικού τομέα.

Μάλιστα αναφέρθηκε και στις πιέσεις και απειλές που δέχθηκε, ιδιαίτερα από θιγόμενους κύκλους στην Κρήτη, τονίζοντας ότι δεν υποχώρησε απέναντι σε συμφέροντα και μεθοδεύσεις. Αποτέλεσμα αυτού, όπως είπε, ήταν η ανάκτηση εκ μέρους του δημοσίου 70.000.000 από αχρεωστήτως καταβληθείσες επιδοτήσεις, καθώς και της θεαματικής αύξησης του αριθμού των επιτόπιων ελέγχων, από έξι εκατομμύρια ευρώ των προηγούμενων ετών στα 34 εκατ. ευρώ το 2021», προσθέτουν πηγές της ΝΔ.

