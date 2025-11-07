Βορίδης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παρέλκει η συζήτηση για την παραίτηση Βάρρα»

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι η παραίτηση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, συνδέεται με διαφωνία γύρω από την προκήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο.

«Παρέλκει η συζήτηση για την παραίτηση του κ. Βάρρα μετά τη δήλωσή του ότι ανήρτησα τη δική του προκήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης, σημειώνοντας ότι δεν υφίσταται λογική βάση στην κατηγορία πως τον εξώθησε σε παραίτηση για να προχωρήσει σε διαφορετική προκήρυξη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, o πρώην υπουργός τόνισε ότι η ενασχόλησή του με την προκήρυξη ήταν «κρίσιμη» για την επάρκεια των πληρωμών, καθώς –όπως είπε– χωρίς τεχνικό σύμβουλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. «Ζητούσα τη διασφάλιση της εμπειρίας, ώστε να γνωρίζουμε ότι όποιος αναλάβει θα μπορεί να εκτελέσει το έργο», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Βορίδης παρέπεμψε τόσο στην απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας που απέρριψε την πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, όσο και στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί έλλειψης πολιτικής του ευθύνης.

Ερωτηθείς από τη βουλευτή του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, αν ο πρωθυπουργός γνώριζε για το ζήτημα με τον κ. Βάρρα, απάντησε: «Ήξερε το θέμα συνεργασίας που είχα… Αυτό ενημέρωσα τον πρωθυπουργό».

ΠΑΣΟΚ: «Ο Βορίδης δεν είναι θεματοφύλακας της νομιμότητας»

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, η κατάθεση του κ. Βορίδη «εξελίχθηκε σε μια προσπάθεια να πείσει για τη νομιμότητα των πράξεών του, αλλά και για την άγνοιά του σχετικά με όσα αποκαλυπτικά εμπεριέχονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι «ο πρώην υπουργός, σε ρόλο δικαστή και όχι εξεταζόμενου, αποφάνθηκε πως ”έληξε το θέμα της νομιμότητας” και πως κάθε του πράξη ήταν σύννομη». Το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η νομιμότητα δεν καθορίζεται από τις δηλώσεις του εμπλεκόμενου, αλλά από τα ευρήματα της Δικαιοσύνης και των ελεγκτικών Αρχών.

«Ο κ. Βορίδης δεν πρέπει να ξεχνάει ότι βρίσκεται σε εξεταστική και όχι σε προανακριτική επιτροπή, επειδή η πλειοψηφία της ΝΔ εμπόδισε τη σύστασή της», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η ρητορική του περί ”λήξης” της υπόθεσης, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά ποινικές ευθύνες για καταστρατήγηση ευρωπαϊκών κανονισμών και κατανομή παράνομων ενισχύσεων, είναι «προκλητική και ενδεικτική της αντίληψης που έχουν για το ρόλο και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης οι εκπρόσωποι του επιτελικού κράτους».

«Το ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Βορίδη στον Σκάι (13.10.2025), όπου δήλωσε ρητά: ”Μετά την αποχώρησή μου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν ασχολήθηκα καθόλου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ”. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις νόμιμες επισυνδέσεις και τους διάλογους που έχουν δημοσιευτεί προκύπτει ότι ο κ. Βορίδης ήταν το σημείο αναφοράς των αξιωματούχων της Νέας Δημοκρατίας (Ξυλούρης, Μπαμπασίδης, Καρασαρίνης -γραμματέας Αγροτικού ΝΔ, Ντογκούλης -τομέας Αγροτικού ΝΔ, εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ Θεσσαλίας) για τη διευθέτηση υποθέσεών και δικές του καταλυτικές παρεμβάσεις.

Ωστόσο, εκείνος αρνήθηκε κάθε προσπάθεια σύνδεσης, δήλωσε ότι δεν τους έχει συναντήσει και απέδωσε φωτογραφία του μετά την αποχώρησή του από το ΥΠΑΑΤ σε ταβέρνα με τους Ξυλούρη, Γλετζάκη (αντιπρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ) και άλλους αγροτοσυνδικαλιστές σε ”τυχαία συνάντηση”, καθώς περνούσε τυχαία τους είδε και κάθισε στο τραπέζι για ένα γεια!!!

Στο ερώτημα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη μαρτυρία του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρα, ο οποίος κατέθεσε ότι ο τότε υπουργός παρενέβαινε μετ’ επιτάσεως στη διακήρυξη του διαγωνισμού για τον τεχνικό σύμβουλο, απαιτώντας να έχει τον ”τελευταίο λόγο” πριν από την προκήρυξη, ο κ. Βορίδης κατέθεσε ότι ασχολήθηκε με την προκήρυξη του διαγωνισμού για να διασφαλίσει τις έγκαιρες πληρωμές!

Δεν απάντησε όμως στην ερώτηση του ΠΑΣΟΚ γιατί ένας υπουργός ο οποίος δεν είναι υπουργός ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο ίδιος τόνισε και είναι υπερβολικά απασχολημένος με σωρεία θεμάτων, ασχολείται προσωπικά με τους όρους μιας σύμβασης.

Σχετικά με την υπογραφή και το ”Συμφωνώ” που έγραψε στην εισήγηση του πρώην πρόεδρου του Οργανισμού Καπρέλη, για την κατανομή βοσκοτόπων, η απάντηση του κ. Βορίδη ήταν ότι το έκανε για να μην κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος, χωρίς όμως να εξηγήσει και να απολογηθεί για την αδικαιολόγητη εκτόξευση της κατανομής που προκάλεσε το δικό του ”συμφωνώ”

Στην ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για τα κριτήρια επιλογής του κ. Στρατάκη ως άμισθου συμβούλου του, ιδιοκτήτη ΚΥΔ ελεγχόμενου από την Εισαγγελία, συνεταίρου του Γ. Ξυλούρη, υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ και κουμπάρου του, ο κ. Βορίδης κατέθεσε ότι ήταν βαθύς γνώστης του αγροτικού χώρου».

Ο κ. Βορίδης αμφισβήτησε ευθέως την αποδεικτική αξία των συνομιλιών προσπαθώντας να τις υποβαθμίσει, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ουσιώδες τμήμα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μάλιστα, απέδωσε όσα έχουν ειπωθεί στην Εξεταστική Επιτροπή με βάση τις επισυνδέσεις, ως μια προσπάθεια για να πληγεί η πολιτική του διαδρομή.

Δεν προκύπτει πάντως κίνητρο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, να πλήξει την πολιτική διαδρομή του κ. Βορίδη.

Ο κ. Βορίδης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της νομιμότητας όταν επί των ημερών του ευνοήθηκαν πρακτικές που ζημίωσαν τους έντιμους αγρότες και το δημόσιο συμφέρον.

Τουλάχιστον οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μας αποκάλυψε ποιος είναι ο Μάκης» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ..