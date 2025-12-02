Πηγές ΝΔ για Τυχεροπούλου: «Νέες αποκαλύψεις από μάρτυρα - Γνώριζε και δεν είπε ποτέ τίποτα»

Για «νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον ρόλο της Παρασκευής Τυχεροπούλου ήρθαν στο φως μέσα από την κατάθεση του Ιωάννη Καραποστολάκη, εκπροσώπου των Συνεργαζόμενων Ορκωτών Λογιστών» κάνουν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πηγές σημειώνουν: «Σύμφωνα με τον μάρτυρα τις τελευταίες μέρες των ελέγχων η κυρία Τυχεροπούλου έστειλε δεσμευμένα ΑΦΜ σε excel χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, αναφορά που προκάλεσε το σχόλιο του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη:

"Κόντεψε να πέσει μια κυβέρνηση και ποτέ η κυρία Τυχεροπούλου δεν είπε στους ορκωτούς ελεγκτές ότι υπήρχε πρόβλημα", καθώς το excel δεν τεκμηρίωνε τίποτα απολύτως.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην παροχή στοιχείων - και από την κυρία Τυχεροπούλου - για τις πληρωμές, την οποία προσδιόρισε στους 16 μήνες την τελευταία φορά».