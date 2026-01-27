Την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιου Καρασμάνη στην Εξεταστική Επιροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

«Τις διαχρονικές ευθύνες που οδήγησαν στις παράνομες επιδοτήσεις ανέδειξε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Καρασμάνης», ανέφεραν αρχικά πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με την Πειραιώς, με την κατάθεσή του επιβεβαιώθηκε η θέση της Νέας Δημοκρατίας για χρόνιους χειρισμούς και παραλείψεις, που είχαν ως αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του η πολιτική που ακολούθησε είχε τη σύμφωνη γνώμη της ευρωπαϊκής επιτροπής.

«Αν δεν λαμβάναμε τα μέτρα που λάβαμε η κτηνοτροφία θα αφανιζόταν. Υιοθετήσαμε το action plan της Κομισιόν που είχε ημερομηνία λήξης 31/12/2024 για την καταγραφή των επιλέξιμων βοσκοτόπων σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή επιτροπή. Η κατανομή των βοσκοτόπων γινόταν ανά 330 στρέμματα ανά κτηνοτρόφο και δεν γινόταν καταγραφή από νησί σε νησί ή από νησί στην Ηπειρωτική χώρα.

Με ΚΥΑ που υπέγραψα τον Ιανουάριο του 2015 οι βοσκότοποι έπαιρναν ενίσχυση μόνο με βόσκηση των ζώων του κτηνοτρόφου. Η τεχνική λύση ξεκίνησε επί Καρασμάνη και έληξε επί Καρασμάνη» δήλωσε ο μάρτυρας προσθέτοντας ότι «αν τα διαχειριστικά σχέδια είχαν ολοκληρωθεί μέσα στο 2015 και είχαν τηρηθεί οι δεσμεύσεις μας προς την ΕΕ δεν θα υπήρχε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.», ανέφερε.

Ο μάρτυρας είπε πως επανειλημμένα τόνιζε από το βήμα της Βουλής πως με τη μη ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης «θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα χάσουμε επιδοτήσεις και θα μας επιβάλλουν πρόστιμα.»

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Η κατάθεση Γ. Καρασμάνη προσέφερε κρίσιμα στοιχεία»

«Η σημερινή κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Καρασμάνη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσέφερε κρίσιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στο σκάνδαλο των αγροτικών ενισχύσεων», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν: «Ο κ. Καρασμάνης κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας (2014-2015) εφαρμόστηκε πλαίσιο χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, χωρίς σπατάλη κοινοτικών πόρων, με πλήρη και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων προς τους δικαιούχους παραγωγούς και με συμμόρφωση της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως τόνισε, εάν η ίδια λογική συνέχειας και θεσμικής πειθαρχίας είχε ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε λάβει τις σημερινές διαστάσεις.

Κεντρικό σημείο της κατάθεσής του αποτέλεσε η λεγόμενη "τεχνική λύση" για την κατανομή των βοσκοτόπων, την οποία χαρακτήρισε δίκαιη και σωστή. Ο κ. Καρασμάνης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον έμπειρο και έντιμο όπως χαρακτήρισε Μ. Κορασίδη πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όταν ο ίδιος ήταν υπουργός. Ο πρώην υπουργός κατέθεσε για την τεχνική λύση ότι επρόκειτο για μια απολύτως μεταβατική ρύθμιση, με ρητό και σαφή στόχο να πάψει να εφαρμόζεται μόλις ολοκληρώνονταν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

Τα σχέδια αυτά, όπως είπε, δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, με ευθύνες που βαραίνουν την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια την παρούσα διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η αποτυχία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στη σημερινή θεσμική εκτροπή».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά του στο γεγονός ότι η μη συμπερίληψη βοσκοτόπων χωρίς ζώα στην υπουργική του απόφαση ήταν συνειδητή επιλογή, ακριβώς για να μην "ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου" και να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης, παρανομίας και τεχνητής διόγκωσης δικαιωμάτων όπως αυτά που προέκυψαν από τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, ιδίως της τελευταίας περιόδου.

Αντίθετα, έκανε σαφή διάκριση μεταξύ των αποφάσεων της δικής του περιόδου και μεταγενέστερων ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα η εισήγηση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καπρέλη στον πρώην υπουργό κ. Βορίδη, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν συνδέεται με την ουσία της τεχνικής λύσης και τροποποίησε το αρχικό της περιεχόμενο».

Κατά τις ίδιες πηγές, «ο κ. Καρασμάνης απάντησε σε σχετική ερώτηση για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που πρωταγωνιστούν στις νόμιμες επισυνδέσεις κ.κ. Στρατάκος, Μελάς, Μπαμπασίδης, Ζερβός, λέγοντας πως ο ίδιος έχει συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας και τέτοια περιστατικά δεν υπήρξαν επί της δικής του θητείας. "Αν υπήρχαν, είτε αυτοί θα έφευγαν είτε εγώ" κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Σημαντικές ήταν και οι τοποθετήσεις του σχετικά με τη διοίκηση και τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην υπουργός ανέφερε κατηγορηματικά ότι επί της θητείας του δεν θα γίνονταν ανεκτές επισκέψεις στο υπουργείο και παρεμβάσεις παραγόντων όπως ο κ. Ξυλούρηςυ γνωστός ως φραπές. Σύμφωνα με τον μάρτυρα ένας υπουργός χρειάζεται τέσσερις μήνες οπωσδήποτε για να ενημερωθεί για θέματα της αρμοδιότητας του, κατά συνέπεια η συνεχής εναλλαγή διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργών τα τελευταία χρόνια δεν συνέβαλε στην αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του Οργανισμού και του υπουργείου».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβερνητική ρητορική καταρρέει από τα ίδια τα στελέχη της»

«Η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ, Γιώργου Καρασμάνη, επιβεβαίωσε ότι η κυβερνητική ρητορική περί "διαχρονικών παθογενειών" καταρρέει από τα ίδια της τα στελέχη», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες, «ο κ. Καρασμάνης πήρε σαφείς αποστάσεις από όσα συνέβησαν επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, μιλώντας για προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν και για κινδύνους απώλειας επιδοτήσεων που ο ίδιος είχε επισημάνει».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ο μάρτυρας «παραδέχθηκε ότι η λεγόμενη "τεχνική λύση" ξεκίνησε ως πολιτική επιλογή για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επιλέξιμων βοσκοτόπων και ότι η μόνη πραγματική διέξοδος ήταν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. Όμως, απέφυγε επιδεικτικά να αποδώσει ευθύνες στη σημερινή κυβέρνηση, η οποία επτά χρόνια μετά δεν έχει ολοκληρώσει τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης αφήνοντας ανοιχτά τα "παράθυρα" της απάτης που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Η προσπάθεια να φορτωθεί το πρόβλημα αποκλειστικά στο παρελθόν κατέρρευσε και για έναν ακόμη λόγο: Η "τεχνική λύση", ενώ θα έπρεπε να είναι προσωρινή, ουσιαστικά μονιμοποιήθηκε από τις ίδιες τις κανονιστικές αποφάσεις της περιόδου Σαμαρά-Βενιζέλου, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη τη διατήρησε και την επέκτεινε στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027. Ιδιαίτερη σημασία έχει και όσα δεν απάντησε ο κ. Καρασμάνης: Για την πλήρη εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από ιδιωτικά συμφέροντα (GAIA Επιχειρείν - NEUROPUBLIC), για το πώς το ΟΣΔΕ "παραδόθηκε" χωρίς διαφάνεια σε συγκεκριμένους παρόχους και για το γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ δεν άγγιξε ποτέ αυτό το καθεστώς», τονίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει το εξής συμπέρασμα: «Η εξεταστική απέδειξε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι "διαχρονικό", αλλά αμιγώς "γαλάζιο". Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν διόρθωσε τίποτα, δεν θωράκισε το σύστημα και σήμερα επιχειρεί να κρυφτεί πίσω από το παρελθόν για να αποφύγει τις ευθύνες της. Οι καταθέσεις, όμως, λένε την αλήθεια. Και αυτή δεν βολεύει τον σημερινό ένοικο του Μεγάρου Μαξίμου».