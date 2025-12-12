Πηγές ΝΔ κατά Ανδρουλάκη για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα διαγράψει τους κουμπάρους του;»

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να είχε στενές σχέσεις με άτομα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να βρίσκονται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και λογιστής Γιώργος Λαμπράκης και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου» σημειώνουν πηγές της ΝΔ.

«Και οι δύο – όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης – ήταν ανάμεσα στους 130 «νέους επιστήμονες» που είχαν στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ενώ η προσωπική τους σχέση είναι γνωστή – ο κύριος Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τον κύριο Λαμπράκη», προσθέτουν.

Κατά τις ίδιες πηγές, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, «η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη είναι εκκωφαντική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μιλά καθημερινά για «ηθική» και «κάθαρση», δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση.

Το ερώτημα είναι απλό: Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά; Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να κάνει τη δική του».