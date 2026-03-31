Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν υφίστανται σενάρια διάλυσης - Στόχος ένα ενωτικό εγχείρημα»

Αρνείται κατηγοριματηκά ο ΣΥΡΙΖΑ τα σενάρια διάλυσης. Πηγές του κόμματος απαντούν στα λεγόμενα του πρώην Γραμματέα του κόμματος και στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Βασιλειάδη.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ: «Πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποφάσισε πως θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα για ένα ενωτικό εγχείρημα με στόχο ένα προοδευτικό πόλο στις επόμενες εκλογές.Σενάρια διάλυσης ούτε συζητήθηκαν ούτε υφίστανται.

Η ανασυγκρότηση του χώρου και η εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών προϋποθέτουν την ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι την καταστροφή ή διάλυση του».