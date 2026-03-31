Μενού

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν υφίστανται σενάρια διάλυσης - Στόχος ένα ενωτικό εγχείρημα»

Τι απαντούν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ στα λεγόμενα του πρώην Γραμματέα του κόμματος και στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Βασιλειάδη.

Reader symbol
Newsroom
συριζα
Γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ | Eurokinissi - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Αρνείται κατηγοριματηκά ο ΣΥΡΙΖΑ τα σενάρια διάλυσης. Πηγές του κόμματος απαντούν στα λεγόμενα του πρώην Γραμματέα του κόμματος και στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Βασιλειάδη.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ: «Πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποφάσισε πως θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα για ένα ενωτικό εγχείρημα με στόχο ένα προοδευτικό πόλο στις επόμενες εκλογές.Σενάρια διάλυσης ούτε συζητήθηκαν ούτε υφίστανται. 

Η ανασυγκρότηση του χώρου και η εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών προϋποθέτουν την ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι την καταστροφή ή διάλυση του».

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ