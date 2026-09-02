Σε περίπου 13 δισ. ευρώ υπολογίζεται το ετήσιο κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως σχολίαζαν πηγές του υπουργείου οικονομικών μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται, το συνολικό κόστος προκύπτει από την ποσοτικοποίηση μιας σειράς εξαγγελιών, ενώ επισημαίνεται ότι αρκετές από τις προτάσεις δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, ορισμένα από τα βασικά μέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν το ακόλουθο δημοσιονομικό αποτύπωμα:

Αύξηση κατά περίπου 500 ευρώ κατά μέσο όρο στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ , με το ετήσιο κόστος να υπολογίζεται σε 630 εκατ. ευρώ, για συνολικά 86.881 γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό.

, με το ετήσιο κόστος να υπολογίζεται σε 630 εκατ. ευρώ, για συνολικά 86.881 γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό. Δωρεάν μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους κατοίκους Αθήνας και Θεσσαλονίκης , με εξαίρεση τους τουρίστες. Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ.

, με εξαίρεση τους τουρίστες. Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα , με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου 200 εκατ. ευρώ.

, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου 200 εκατ. ευρώ. Διάθεση 1,5 δισ. ευρώ ετησίως από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης . Σύμφωνα με την εκτίμηση, θα απαιτηθεί αντίστοιχη αύξηση των ορίων του εθνικού ΠΔΕ.

. Σύμφωνα με την εκτίμηση, θα απαιτηθεί αντίστοιχη αύξηση των ορίων του εθνικού ΠΔΕ. Διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για οικογένειες με παιδιά , με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1 δισ. ευρώ.

, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1 δισ. ευρώ. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενο εφάπαξ δημοσιονομικό κόστος 800 εκατ. ευρώ.

για ατομικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενο εφάπαξ δημοσιονομικό κόστος 800 εκατ. ευρώ. Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το 80% στο 50%, με εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 2,1 δισ. ευρώ.

για τα νομικά πρόσωπα από το 80% στο 50%, με εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 2,1 δισ. ευρώ. Αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ τον μήνα, με ετήσιο κόστος που υπολογίζεται σε 800 εκατ. ευρώ για 182.340 εκπαιδευτικούς. Στην εκτίμηση σημειώνεται ότι για τον δείκτη πρωτογενών δαπανών προσμετράται η συνολική μικτή δαπάνη.

με ετήσιο κόστος που υπολογίζεται σε 800 εκατ. ευρώ για 182.340 εκπαιδευτικούς. Στην εκτίμηση σημειώνεται ότι για τον δείκτη πρωτογενών δαπανών προσμετράται η συνολική μικτή δαπάνη. Πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών , με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 570 εκατ. ευρώ.

, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 570 εκατ. ευρώ. Φοιτητικό επίδομα 500 ευρώ τον μήνα για δέκα μήνες τον χρόνο σε 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται σε 400 εκατ. ευρώ.

περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται σε 400 εκατ. ευρώ. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,8 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση αφορά τα τρόφιμα, εξαιρουμένων των μη αλκοολούχων ποτών, καθώς και είδη υγιεινής και απορρυπαντικά.

για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,8 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση αφορά τα τρόφιμα, εξαιρουμένων των μη αλκοολούχων ποτών, καθώς και είδη υγιεινής και απορρυπαντικά. Δημιουργία 50.000 νέων προσιτών κατοικιών μέσα σε τέσσερα χρόνια , με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Ο υπολογισμός βασίζεται σε κόστος 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες 80 τ.μ., με το συνολικό κόστος της τετραετίας να εκτιμάται σε 6 δισ. ευρώ.

, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Ο υπολογισμός βασίζεται σε κόστος 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες 80 τ.μ., με το συνολικό κόστος της τετραετίας να εκτιμάται σε 6 δισ. ευρώ. Απόδοση του συνόλου του τέλους ανθεκτικότητας στους δήμους , με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 590 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται, τα συγκεκριμένα έσοδα έχουν ήδη συνδεθεί με εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, γεγονός που, σύμφωνα με την εκτίμηση, καθιστά την επιπλέον απόδοσή τους στους δήμους πρόσθετη δαπάνη.

, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 590 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται, τα συγκεκριμένα έσοδα έχουν ήδη συνδεθεί με εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, γεγονός που, σύμφωνα με την εκτίμηση, καθιστά την επιπλέον απόδοσή τους στους δήμους πρόσθετη δαπάνη. Αύξηση των επενδυτικών πόρων του Πράσινου Ταμείου προς τους δήμους , με ετήσιο κόστος περίπου 160 εκατ. ευρώ.

, με ετήσιο κόστος περίπου 160 εκατ. ευρώ. Νέος «Φιλόδημος», με 250 εκατ. ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ και 450 εκατ. ευρώ από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ετησίως. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ τον χρόνο και σε 3,5 δισ. ευρώ στην πενταετία, ενώ η εκτίμηση τοποθετεί το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος στα 700 εκατ. ευρώ.

Και άλλες εξαγγελίες χωρίς κοστολόγηση

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην παραπάνω εκτίμηση δεν περιλαμβάνονται αρκετές ακόμη εξαγγελίες, για τις οποίες δεν έχει προσδιοριστεί το δημοσιονομικό κόστος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παροχή μιας ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ενέργειας σε σταθερή και προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, το μεταφορικό ισοδύναμο για τη νησιωτικότητα, η εγγύηση φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια, η απαλλαγή των συνταξιούχων από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, καθώς και το ψηφιακό πορτοφόλι πολιτισμού.

Το οικονομικό επιτελείο υποστηρίζει ότι η εκτίμηση βασίζεται στην ποσοτικοποίηση των μέτρων που μπορούν να αποτιμηθούν και καλεί τον Αλέξη Τσίπρα, σε περίπτωση που αμφισβητεί το συγκεκριμένο κόστος, να καταθέσει τις προτάσεις του προς αξιολόγηση στο ανεξάρτητο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.