Πινγκ πονγκ δηλώσεων Φάμελλου - Πιερρακάκη: «Πρέπει να ντρέπεστε - Έχετε το μονοπώλιο της τοξικότητας»

Πυρά αντάλλαξαν σήμερα (12/12) ο Σωκράτης Φάμελλος και Κυριάκος Πιερρακάκης με φόντο την εκλογή του τελευταίου για την προεδρία του Eurogroup.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αρχικά είπε συγχαρητήρια στον Υπουργό Οικονομικών για την εκλογή αλλά πρόσθεσε ότι η εκλογή του θα πρέπει να συνδυαστεί με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού, της χώρας και των ευρωπαϊκών λαών.

Παράλληλα τόνισε ότι: «δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών, δεν εξυπηρετούν το κοινωνικό κράτος και την στρατηγική της ενοποίησης, αλλά τα συμφέροντα των πολυεθνικών και της οικονομίας του πολέμου. Οι μόνοι που χαίρονται από τις πολιτικές του Eurogroup, είναι οι πολυεθνικές. Το Eurogroup ακολουθεί τις πολιτικές της Γερμανίας.

Τα πράγματα δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς, η χώρα πλήττεται από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Γιατί το ελληνικό νοικοκυριό είναι πρώτο σε δαπάνες στέγασης, υπάρχει απόκλιση με τους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη. Θα ακολουθήσετε την ευρωπαϊκή οδηγία που συνιστά στις χώρες να μειώσουν τους έμμεσους φόρους.

Αυξήσατε τους έμμεσους φόρους 12-13 δισ.. Είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική να στερεύεται την αγορά έχοντας αντλήσει ένα υπερπλεόνασμα 4 δισ.; Είναι καλή πρακτική να τρέχουν οι τράπεζες με 4 δισ. κέρδη; Το 2025 επιτρέψατε να φύγουν από την αγορά, μόνο για τις τράπεζες και την ΔΕΗ, 5,5 δισ.»., είπε απαντώντας στις αναφορές Πιερρακάκη Προϋπολογισμό.

«Εσείς είσαστε ο εισηγητής ενός μεσοπρόθεσμου που υπονομεύει το μέλλον της χώρας, καθώς προβλέπει περικοπές μέχρι το 2029 στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στις υποδομές, στην υγεία. Οι επενδύσεις μέχρι το 2029 θα είναι 0,28%. Λειτουργείτε εις βάρος της επόμενης γενιάς. Αλλά και για το σήμερα, είναι υποκριτικό να πανηγυρίζετε για έναν Προϋπολογισμό που μειώνει κατά 241 εκ. τον προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ οι αγρότες είναι στον δρόμο.

Δεν πρέπει να χαίρεστε αλλά να ντρέπεστε». Κλείνοντας ρώτησε: «Είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική, 1500 πολύ πλούσιοι συμπολίτες μας με κέρδη 4 δισ. από μερίσματα, να φορολογούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή στην ΕΕ;», είπε κλείνοντας,

Τι απάντησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν δίστασε να απαντήσει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Νομίζω ότι έχετε ένα ελαφρύ μονοπώλιο της τοξικότητας των περιγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό το κλίμα στην Ευρώπη» απάντησε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

«Καταγγείλατε την γερμανική πολιτική όταν ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας - ο οποίος μάλιστα χθες είπε ότι στηρίζει την ελληνική υποψηφιότητα - είναι σοσιαλδημοκράτης. Κι από ό,τι θυμάμαι ο κ. Τσίπρας μετείχε ως παρατηρητής στο κόμμα των σοσιαλδημοκρατών. Δεν ξέρω, άμα θέλετε να τον καταγγείλετε μπορώ να τον ενημερώσω, αλλά είχε την εντύπωση ότι κάπως ήσασταν σε μια αλληλεπίδραση μαζί τους» είπε απευθυνόμενος προς τον κ. Φάμελλο.

Με φόντο τα όσα ειπώθηκαν για το πλεόνασμα ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε: « «Εμείς είχαμε 1,76 δισεκατομμύρια. Αν είχαμε 1,77, μαντέψτε: θα το δίναμε. Εκτός αν πας να φορολογήσεις κάποιους».

«Γιατί εμείς έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Κι η εντολή που έχουμε εμείς από τον ελληνικό λαό δεν ήταν να φορολογήσουμε. Εσείς όταν κυβερνήσατε, είπατε ότι θα φορολογήσετε τον πλούτο. Ποιά ήταν η εμπειρία του ελληνικού λαού; Η φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Αυτό συνέβη» παρατήρησε και «επειδή τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους: ο δημοσιονομικός χώρος ήταν 1,76», επέμεινε απευθυνόμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ: «Θα πρέπει λοιπόν να μας πείτε τώρα εδώ: πότε, ποιούς και πόσο θα φορολογούσατε στην περίπτωση που είχατε εσείς τις τύχες της χώρας».

