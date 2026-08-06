Πήρε με τη «σκούπα» τις καρέκλες ο Δήμος Αθηναίων: 240 τραπεζοκαθίσματα βγήκαν από τα πεζοδρόμια

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση της κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, από καταστήματα εστίασης με καρέκλες, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, γνωστοποιώντας τα αποτελέσματα των πρόσφατων δράσεων της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας με στόχο την προστασία του δημόσιου χώρου, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μετακίνησης, κατά το ΣΚΑΙ.

Πήραν τις καρέκλες με τη «σκούπα»

Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινοχρήστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου, τόνισε: «Η ελεύθερη χρήση του δημόσιου χώρου από τους πολίτες αποτελεί σταθερή προτεραιότητα.

Είναι ζήτημα σεβασμού προς τους πεζούς και ιδιαίτερα προς τα εμποδιζόμενα άτομα. Οι παρεμβάσεις της Δημοτικής Αστυνομίας για την αποκατάσταση της νομιμότητας στους δημόσιους χώρους και την προστασία του δικαιώματος των πολιτών στην ελεύθερη μετακίνηση προβλέπεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις δημοτικές κοινότητες».

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 13 επιχειρησιακές δράσεις στο πεδίο κατά τις οποίες απομακρύνθηκαν πάνω από 240 αντικείμενα που εμπόδιζαν την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πεζών και των ατόμων με αναπηρία.

Ενδεικτικά, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικές επιχειρήσεις απομακρύνθηκαν:

155 καρέκλες

55 τραπέζια

4 καναπέδες

σκαμπό και σκιάδια

πλήθος εξοπλισμού προβολής εμπορευμάτων (σταντ, κούκλες βιτρίνας, ραφιέρες, πάγκοι κ.ά.)