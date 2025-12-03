Το πλάνο της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τα μπλόκα των αγροτών και η επιλογή της μη σύγκρουσης

Το μήνυμα «ναι στον διάλογο, όχι στα μπλόκα που στρέφονται κατά της ίδιας της κοινωνίας» εκπέμπει η κυβέρνηση προς αγρότες και κτηνοτρόφους που δηλώνουν ανυποχώρητοι και έτοιμοι για Χριστούγεννα στα μπλόκα. Είναι σαφές, ωστόσο, πως το κυβερνητικό επιτελείο δεν έχει ως επιλογή τη σύγκρουση μαζί τους και επιδιώκει να λειτουργήσει κατευναστικά ώστε να μη ρίξει λάδι στη φωτιά που ήδη καίει.

Άπαντες στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι στην παρούσα φάση μια ευθεία αντιπαράθεση με τον αγροτικό κόσμο δε θα συμβάλλει στην εκτόνωση του τεταμένου κλίματος. Εξ ού και το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στο διάλογο με τα συντονιστικά των αγροτών.

Κυβερνητικές πηγές μάλιστα, θέλοντας να καταδείξουν τα οφέλη της συζήτησης επισημαίνουν ότι ο προ διετίας «παραγωγικός διάλογος οδήγησε στην υλοποίηση δύο εκ των διαχρονικότερων αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα – τη μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα σε βάθος δεκαετίας».

Βαρύτητα σε λιμάνια και τελωνεία

Ταυτοχρόνως βεβαίως διαμηνύεται ότι το κόψιμο της Ελλάδας στα δύο με τα τρακτέρ και η κατάληψη κρίσιμων υποδομών δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Η βαρύτητα όμως δίνεται αυτή τη στιγμή σε λιμάνια και τελωνεία, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η κατάληψη κρίσιμων υποδομών που έχουν εθνική σημασία και ταυτίζονται με την ασφάλεια όχι μόνο δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αλλά συνιστά και τέλεση συγκεκριμένων αδικημάτων που θα έχει συνέπειες.

Το γεγονός, ωστόσο, πως ο ίδιος είπε όχι στην άσκηση βίας μιλώντας για μία «λογική συνεννόησης», ερμηνεύεται ως απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει προς το παρόν σε επιθετικές ενέργειες για να σπάσουν τα μπλόκα.

Παρά τα αυστηρά μηνύματα που εκπέμφθηκαν και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για την ανάγκη να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί και να μπει τέλος στην ταλαιπωρία, εκτιμάται ότι μια δυναμική αντιμετώπιση από την αστυνομία θα δυσχεράνει την κατάσταση.

«Στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο»

Η ουσία κρύβεται πίσω από τη φράση «στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση» για το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ να απελευθερώσει την κυκλοφορία, αφήνοντας περιθώρια ελιγμών για τα μπλόκα στις εθνικές οδούς.

Κοινώς η κυβέρνηση δίνει χρόνο στο διάλογο. Στο Μέγαρο Μαξίμου εξάλλου αντιλαμβάνονται ότι η ισορροπία των κυβερνητικών χειρισμών απαιτεί μέγιστη προσοχή, όχι μόνο για να μην υπάρξουν αποκλεισμένες εθνικές οδοί εν μέσω των Χριστουγέννων, αλλά και γιατί οι καθυστερήσεις των πληρωμών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αυξημένο κόστος παραγωγής που μεταφέρεται και στο ράφι, προκαλούν αισθήματα συμπάθειας μεγάλου μέρους της κοινωνίας προς τους διαμαρτυρόμενους.

Το κλίμα για την κυβέρνηση άλλωστε είναι βαρύ ιδίως σε Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα όπου ο αριθμός των τρακτέρ στα μπλόκα αυξάνεται διαρκώς. Κυβερνητικοί βουλευτές από αγροτικές περιφέρειες εκεί μεταφέρουν ήδη τα παράπονα του αγροτικού κόσμου, ενώ απευθείας ενημέρωση στον Πρωθυπουργό προτίθενται να κάνουν και βουλευτές από αγροτικές περιοχές που θα συμμετάσχουν στο αυριανό γεύμα των γαλάζιων μελών της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής μαζί του σε γνωστή ταβέρνα του Παγκρατίου.

Ο προβληματισμός είναι έντονος και στην κυβέρνηση αναζητούνται τρόποι εκτόνωσης. Τα «όπλα» όμως δεν είναι αμέτρητα. Γι’ αυτό και η έμφαση δίνεται στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος πληρωμής των επιδοτήσεων που εκκρεμούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, ώστε στη συνέχεια να «τρέξει» και η ανακατανομή του ποσού που θα έχει μείνει αδιάθετο.

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι ειδικά για τις επιδοτήσεις τα χρήματα φέτος θα είναι περισσότερα από πέρσι, αγγίζοντας τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 3,3 δις έναντι 2,7 δις το 2024. Διαβεβαιώνουν, δε, ότι το σύνολο των χρημάτων θα καταβληθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

«Κάθε άλλο παρά αδιάφοροι είμαστε, αν δει κανείς τι έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή για να τον ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα που ήταν ξεχασμένος για δεκαετίες», σημειώνουν και προσθέτουν ότι: «το ενδιαφέρον μας αποδεικνύεται εμπράκτως με πολιτικές, με φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές».