Πλεύρης από Δελφούς: Τέλος στις ήπιες πολιτικές για το μεταναστευτικό - «Προτεραιότητα η προστασία των συνόρων»

Το ζήτημα της μετανάστευσης αναδείχθηκε για ακόμη μία χρονιά ως κεντρικός άξονας προβληματισμού και στρατηγικού σχεδιασμού, σε συζήτηση που οργανώθηκε στο πλαίσιο του «11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών 2026», στην οποία συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Στη συζήτηση με θέμα «Στρατηγική Μετανάστευσης σε μια Εποχή Πίεσης», όπου αποτυπώθηκε η μετατόπιση του ευρωπαϊκού αφηγήματος από τις πολιτικές διαχείρισης προς τις πολιτικές αποτροπής και ελέγχου επίσης ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Γκέρχαρντ Κάρνερ αλλά και ο Νικόλας Ιωαννίδης, υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κύπρου.

Οι τοποθετήσεις των τριών ομιλητών συνέκλιναν σε μια κοινή διαπίστωση πως το ευρωπαϊκό μεταναστευτικό σύστημα βρίσκεται σε φάση αναπροσαρμογής, εγκαταλείποντας σταδιακά τις πιο «ήπιες» προσεγγίσεις της προηγούμενης δεκαετίας και υιοθετώντας μια αυστηρότερη, πιο ρεαλιστική και εργαλειακή στρατηγική.

Η έμφαση μετατίθεται από την παθητική διαχείριση των ροών στην ενεργή αποτροπή τους, από την εκ των υστέρων ένταξη στην εκ των προτέρων επιλογή, και από την εσωτερική διαχείριση στην εξωτερικοποίηση της πολιτικής μέσω συνεργασιών με τρίτες χώρες.

Θάνος Πλεύρης: «Οι ήπιες πολιτικές απέτυχαν»

Για τη νέα κατεύθυνση της Ευρώπης στο μεταναστευτικό, ο Θάνος Πλεύρης, τόνισε: «Η παράνομη μετανάστευση είναι πρόβλημα και δεν μπορεί να αποτελεί λύση για κανένα ζήτημα. Η στόχευση της Ευρώπης πλέον είναι να περιορίσει τις ροές, να καταστήσει τις επιστροφές προτεραιότητα και να καταστήσει σαφές ότι η μόνη δυνατότητα για να έρθει κάποιος στην Ευρώπη είναι η νόμιμη οδός και τα νόμιμα κανάλια. Δεν θέλουμε τα κυκλώματα των διακινητών να καθορίζουν ποιος θα εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικών χεριών: «Πρέπει να αποσυνδέσουμε πλήρως τη νόμιμη από την παράνομη μετανάστευση. Επιδιώκουμε διμερείς συμφωνίες με χώρες των οποίων το μεταναστευτικό δυναμικό σέβεται τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης. Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε: το μεταναστευτικό πρόβλημα γιγαντώθηκε όταν οι ροές συνδέθηκαν με χώρες που δεν ήθελαν να προσαρμοστούν στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, αλλά ήθελαν να μεταφέρουν στην Ευρώπη το στοιχείο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού», είπε ο υπουργός.

«Τέρμα η λογική ότι κάποιος θα ζει με επιδόματα που πληρώνουν οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Όποιος λαμβάνει άσυλο, ενημερώνεται από την πρώτη μέρα ότι δεν έχει πλέον καμία κρατική παροχή, αλλά του δίνεται η δυνατότητα να εργαστεί. Συνδέουμε τους πρόσφυγες απευθείας με τις ανάγκες της αγοράς, όπως στην αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό και τις κατασκευές. Αν κάποιος αρνείται να εργαστεί, δεν θα έχει καμία υποστήριξη», ανέφερε για το μοντέλο ένταξης για όσους λαμβάνουν άσυλο.

Για όσους δεν δικαιούνται άσυλο αλλά αρνούνται να επιστρέψουν, τόνισε: «Στρατηγική μας είναι η δημιουργία κέντρων επιστροφών (Return Hubs) εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν απορρίπτεται το άσυλο και ο μετανάστης δεν συνεργάζεται για την επιστροφή του, θα μεταφέρεται σε κέντρα εκτός ΕΕ σε συνεργασία με ασφαλείς τρίτες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, ο παράνομος μετανάστης χάνει το πλεονέκτημα να «εκβιάζει» τη χώρα υποδοχής με την παραμονή του και υποχρεώνεται να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις επιστροφής».

«Η προστασία των συνόρων εμπεριέχει αναγκαστικά και την αποτροπή. Οι βάρκες πρέπει να σταματάνε. Όποιος ξεκινά από μια χώρα όπως η Τουρκία, όπου δεν κινδυνεύει, δεν μπορεί να επιβάλλει την παρουσία του στην Ελλάδα. Θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Η Ευρώπη πλέον αντιλαμβάνεται ότι η ασφάλεια των συνόρων είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής», υπογράμμισε και κατέληξε λέγοντας:

«Οι ήπιες πολιτικές απέτυχαν. Οι σκληρές τώρα δοκιμάζονται. Η αντίληψη ότι μπορούμε να εντάξουμε απεριόριστους πληθυσμούς χωρίς έλεγχο κατέρρευσε. Σήμερα η Ευρώπη περνά σε μια άλλη φάση, πιο ρεαλιστική, όπου η ασφάλεια των πολιτών της και η προστασία των συνόρων της τίθενται σε πρώτη προτεραιότητα. Συνεργαζόμαστε στενά με χώρες όπως η Αυστρία και η Κύπρος για να επιβάλλουμε αυτή τη νέα, αυστηρή αλλά δίκαιη ατζέντα.