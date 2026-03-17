Πλεύρης: «Δεν καταγράφεται αύξηση ροών στα σύνορα με την Τουρκία» - Τι είπε για την απαγόρευση μπούρκας

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε πως αυτή τη στιγμή δεν καταγράφονται, μεγαλύτερες απ΄ότι συνήθως, μεταναστευτικές ροές στα σύνορα με την Τουρκία, στον απόηχο και των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Είναι κάτι που παρακολουθούμε και είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό, γιατί στην περιοχή δεν είναι μόνο το Ιράν ως Ιράν. Οι βασικές ροές που έρχονται από την πλευρά της Τουρκίας είναι από Αφγανιστάν, άρα υπάρχει γενικότερη αποσταθεροποίηση» σημείωσε, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον τελευταίο χρόνο υπάρχει μείωση 60% των ροών από την Τουρκία, ενώ υπάρχει, όπως είπε, συνεργασία με την άλλη πλευρά.

«Όσες φορές ενημερώνεται η τουρκική πλευρά, σταματούν οι βάρκες που ξεκινούν και παράλληλα μάς δίνουν στοιχεία ότι γίνονται επιχειρήσεις μέσα στην Τουρκία να καταπολεμηθούν κυκλώματα, ενώ γίνονται και επιστροφές από εκεί σε χώρες από όπου έρχονται παράνομοι μετανάστες» ανέφερε.

Τι είπε για την μπούρκα

Αναφορικά με το θέμα της απαγόρευσης της μπούρκας στην Ελλάδα, ο κ. Πλεύρης σημείωσε πως παρακολουθείται η ισχύουσα νομοθεσία σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κατά τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

«Η μπούρκα είναι η πλήρης κάλυψη των χαρακτηριστικών, δεν μιλάμε για το μαντήλι, άρα δεν μιλάμε για θρησκευτικό σύμβολο. Τα θρησκευτικά σύμβολα είναι σεβαστά, το θέμα είναι κατά πόσο ένα θρησκευτικό σύμβολο έχει χαρακτηριστικά που παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αξία της γυναίκας».

«Δεν ξέρω ποιος υποστηρίζει ελευθερία βούλησης σε ένα κορίτσι που μόλις του έρθει περίοδος υποχρεώνεται να καλύπτονται πλήρως τα χαρακτηριστικά του. Και οι θρησκείες κρίνονται. Υπάρχει θρησκεία αυτήν τη στιγμή που επιτρέπει την πολυγαμία και τα ανήλικα παιδάκια να πουλιούνται και να παντρεύονται ενήλικους άνδρες. Επειδή υπάρχει αυτή η κουλτούρα εκεί, θα την επιβάλουμε κι εδώ;» διερωτήθηκε.

«Αυτήν τη στιγμή εδώ είναι πλήρως ανοιχτό το θέμα, δεν έχουμε αποφασίσει καν αν θα νομοθετήσουμε. Έχουμε ανοίξει τη συζήτηση απλά. Σαν υπουργείο Μετανάστευσης μάς ενδιαφέρει κυρίως ο πληθυσμός που βρίσκεται μέσα στις δομές μας, κυρίως ο ανήλικος. Το αν υπάρχει ή όχι πρόβλημα στην Ελλάδα, είναι και μια υποκριτική κουβέντα. Δηλαδή αν αυτό αφορά 10 κοριτσάκια στις δομές, δεν θα το νομοθετήσουμε; Θεωρώ είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει» κατέληξε.