Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σχολίασε τα γεγονότα με την υπόθεση της Marfin αλλά και τις πρόσφατες επιθέσεις στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, συνέδεσε τις σύγχρονες τρομοκρατικές οργανώσεις με την ιστορική δράση της 17 Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη οργάνωση αποτέλεσε τη «μήτρα» των περισσότερων τρομοκρατικών σχηματισμών της μεταπολίτευσης. «Όταν κάποιος ρίχνει μολότοφ έχει τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο. Ο ενδεχόμενος δόλος τι είναι; Να κάνεις μια παράνομη πράξη, να γνωρίζεις ότι με την πράξη σου μπορεί να επέλθει ένα αποτέλεσμα - ο θάνατος - και να λες: δεν με νοιάζει, ας επέλθει το αποτέλεσμα.

Όποιος λοιπόν, ρίχνει μια μολότοφ απέναντι σε όσο μάλλον σε μια τράπεζα, όπου εργάζεται κόσμος και λειτουργεί, σίγουρα, αποδέχεται και δεν τον ενδιαφέρει και να σκοτωθούν», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πλεύρης για επίθεση σε Βολουδάκη: «Χ*στες και κότες, με κορωνίδα τον Κουφοντίνα»

Στη συνέχεια, με αφορμή τα απειλητικά μηνύματα στο σπίτι και το γραφείο της Σέβης Βολουδάκη, κάνοντας λόγο για «προκλητική επίθεση από αληταριά», συμπλήρωσε: «Αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα πηγαίνουν σε αυτή τη γυναίκα. Εγώ πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους, είναι χ*στες και κότες. Με κορωνίδα τον Κουφοντίνα.

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Ήξερε να σηκώνει όπλο και να σκοτώνει αλλά τον θυμάστε πριν από δύο χρόνια που έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θα έκανε πίσω, αυτός ο υποτιθέμενος επαναστάτης ενώ είναι εγκληματίας αν κοτούλα σταμάτησε την απεργία πείνας. Για αυτό δεν τους φοβόμαστε. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν.

Συνήθως Είναι άχρηστοι, βάρη στις οικογένειες τους, αποτυχημένοι που επιτίθενται σε μια γυναίκα. «Θα τους ξεσκίσουμε, δεν θα μπορούν να στέκονται όρθιοι» πρόσθεσε ο Θάνος Πλεύρης.