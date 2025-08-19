Πλεύρης για μετανάστες: «Τους κόβουμε όλα τα προνόμια, δεν θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια»

Ο Θάνος Πλεύρης, με αφορμή το νομοσχέδιο για τις απελάσεις μεταναστών των οποίων απορρίπτεται το άσυλο, που ψηφίζεται στα τέλη Αυγούστου, άφησε να εννοηθεί ότι απολάμβαναν μέχρι τώρα προνομιακή μεταχείριση.

«Η τροπολογία της τρίμηνης αναστολής ασύλου έθεσε σε μια ζυγαριά τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών να ζητούν άσυλα και το δικαίωμα των Ελλήνων, οι οποίοι δεν μπορούν να βλέπουν καραβιές να έρχονται και μια κυβέρνηση να μην αντιδρά», σχολίασε στο MEGA.



«Την ψηφίσαμε μόνοι μας, χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Έχει ένα τρίμηνο χρονικό πλαίσιο ακριβώς, γιατί συνδέεται και με την περίοδο που οι ροές μπορεί να είναι πολύ αυξημένες λόγω του καιρού, άρα ήταν πλήρως τεκμηριωμένη.

Πλεύρης για μετανάστες: «Δεν θα τους υποδεχόμαστε και με λουλούδια»

«Από εκεί και πέρα να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε χώρα ανοιχτών συνόρων ή χώρα που αυτοί οι οποίοι θα έρχονται θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια», συμπλήρωσε.



«Τους κόβουμε όλα τα προνόμια και ποινικοποιούμε πια την παράνομη παραμονή...Όποιος έρχεται εδώ πέρα και αιτείται άσυλο, θα πρέπει να σέβεται την χώρα που είναι εδώ. Αν δεν τη σέβεται τη χώρα, σταματούν οι διαδικασίες και απελαύνεται», είπε.