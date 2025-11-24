Πλεύση Ελευθερίας: Ορκίστηκε βουλευτής η Έλλη Ρούσου μετά την παραίτηση Καραναστάση

Ορκίστηκε η νέα βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την πρόσφατη παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση που ξάφνιασε τόσο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και το ίδιο το κόμμα.

Η Έλλη Ρούσου αποτελεί πρώτη επιλαχούσα για το κόμμα και αναλαμβάνει άμεσα κοινοβουλευτικά καθήκοντα αφού έδωσε πρώτα θρησκευτικό όρκο. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ευχήθηκε στη νέα βουλευτή «Καλή δύναμη στη νέα συνάδελφο».

«Εγώ, όπως με έβαλα στη Βουλή, έτσι και με βγάζω. Με την ίδια δύναμη και στα δυο. Επιστρέφω στον Πολιτισμό. Αν δεν έχεις χαρά δεν είσαι ούτε του καπνού σκιά, λέει ο Σοφοκλής. Θα τον ακούσω», αναφέρε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων o Διαμαντής Καραναστάσης σε ανάρτηση που έκανε στα social media μετά την παραίτησή του.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχαιρέτησε τον βουλευτή και σύντροφό της δηλώνοντας: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Την ώρα που κάποιοι γαντζώνονται σε θέσεις εξουσίας, ο Διαμαντής επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του, στον πολιτισμό, στην αγάπη για τον άνθρωπο.