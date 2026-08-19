Στην Αθήνα βρίσκεται η νέα πρέσβης του Ισραήλ Πνινάτ Γιανάι, η οποία λίγο πριν καταφθάσει στην χώρα ανέβασε βίντεο με στιγμιότυπα πριν μπει στο αεροπλάνο.

«Ένα νέο ταξίδι ξεκινά. Από το Ισραήλ στην Ελλάδα - δύο χώρες που συνδέονται με ιστορία, φιλία και κοινές αξίες. Ανυπομονώ να χτίσουμε γέφυρες και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας φέρνοντας τους λαούς μας ακόμα πιο κοντά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Γιανάι.

Το βίντεο ολοκληρώθηκε με την πρώτη επίσκεψη στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να την καλωσορίσουν επίσημαμ ενώ κατά την ανάληψη των καθηκόντων της δήλωσε «ενθουσιασμένη» για την συγκεκριμένη θέση.

Ορισθείσα Πρέσβης του @IsraelinGreece κ. Pninat Yanay: Ένα νέο ταξίδι ξεκινά.

Από το Ισραήλ στην Ελλάδα - δύο χώρες που συνδέονται με ιστορία, φιλία και κοινές αξίες.

Ανυπομονώ να χτίσουμε γέφυρες και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας φέρνοντας τους λαούς μας ακόμα πιο κοντά.… pic.twitter.com/4hCsWqtKPw — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) August 19, 2026

Υπενθυμίζεται πως η Πνινάτ Γιανάι είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων, με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Έχει επίσης έντονη παρουσία στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ενώ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 ίδρυσε την πλατφόρμα δημόσιας διπλωματίας LOVE ISRAEL.

Ο διορισμός της από τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εντάσσεται, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία και τον τουρισμό.

«Η Ελλάδα αποτελεί βασικό εταίρο του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε η νέα πρέσβης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνοντας ότι στόχος της είναι η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς.