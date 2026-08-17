Στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ: Ποια είναι η δικηγόρος Πνινάτ Γιανάι

Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της, διαδεχόμενη τον Νόαμ Κατς.

Η Πνινάτ Γιανάι είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων, με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Έχει επίσης έντονη παρουσία στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ενώ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 ίδρυσε την πλατφόρμα δημόσιας διπλωματίας LOVE ISRAEL.

Ο διορισμός της από τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εντάσσεται, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία και τον τουρισμό.

«Η Ελλάδα αποτελεί βασικό εταίρο του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε η νέα πρέσβης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνοντας ότι στόχος της είναι η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς.

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Ποια είναι η Πνινάτ Γιανάι

Η Πνινάτ Γιανάι είναι νομικός με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Bar-Ilan, όπου απέκτησε πτυχίο Νομικής (LL.B.), ενώ συνέχισε την ακαδημαϊκή της πορεία στον τομέα του Δημοσίου και Διεθνούς Δικαίου μέσω του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Northwestern του Σικάγο.

Έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία σε σύνθετες δικαστικές υποθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στις υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, έχοντας αναλάβει την εκπροσώπηση πελατών σε υποθέσεις που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης σε δικαστήρια σε ολόκληρο το Ισραήλ.

Παράλληλα, δημιούργησε στη δικηγορική της εταιρεία υπηρεσία παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας, με σκοπό τη στήριξη ανθρώπων που δεν διέθεταν επαρκείς πόρους για νομική εκπροσώπηση, καθώς και γυναικών που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά την περίοδο 2012-2020, συνεργάστηκε με σημαντικές ισραηλινές επιχειρήσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά και με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυβερνοασφάλεια, την εσωτερική ασφάλεια και την ενέργεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές της Αφρικής.

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας ανέπτυξε επαφές με αρχηγούς κρατών, υπουργούς και υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμβάλλοντας στην προώθηση ισραηλινών οικονομικών, αμυντικών και τεχνολογικών συμφερόντων. Ακολούθως ίδρυσε εταιρεία στρατηγικής συμβουλευτικής, προσφέροντας υπηρεσίες σε μεγάλες ισραηλινές επιχειρήσεις σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων, κανονιστικής συμμόρφωσης, ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κυβερνητικών σχέσεων, στρατηγικής επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα με την επαγγελματική της δραστηριότητα, έχει έντονη παρουσία στη δημόσια ζωή του Ισραήλ. Συμμετέχει ως πολιτική, αμυντική και νομική αναλύτρια σε μεγάλα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ έχει δημιουργήσει και παρουσιάζει την εκπομπή The Main Issue with Adv. Pninat Yanay. Αρθρογραφεί και συμμετέχει ως παρουσιάστρια podcast στην εφημερίδα Maariv, σχολιάζοντας ζητήματα πολιτικής, κοινωνίας και δικαίου.

Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, δημιούργησε την πλατφόρμα LOVE ISRAEL, μια πρωτοβουλία ψηφιακής ενημέρωσης και δημόσιας διπλωματίας που παρέχει σε ξένους αξιωματούχους, διπλωμάτες και δημοσιογράφους ενημέρωση, μαρτυρίες επιζώντων και άλλο σχετικό υλικό, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς υποστήριξης προς το Ισραήλ.

Σημαντικό μέρος της δημόσιας δράσης της αποτελεί και η φιλανθρωπική της δραστηριότητα. Έχει ιδρύσει τη μη κυβερνητική οργάνωση «Children of Israel for the Children of Africa», μέσω της οποίας έχει συγκεντρωθεί χρηματοδότηση για την κατασκευή εγκαταστάσεων φιλοξενίας ορφανοτροφείων στη Δυτική Αφρική. Παράλληλα, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες με αντικείμενο την παροχή συναισθηματικής υποστήριξης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε παιδιά αφρικανικών κοινοτήτων.

