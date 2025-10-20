Το τρικ με τα 2 υπουργεία που προβλέπει η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στη συζήτηση, προκειμένου να υπερασπιστεί τη ρύθμιση.
Το «τρικ» που αποκαλύπτει η Χριστίνα Κοραή στο Mega
Η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένα τρικ, δηλαδή θα δίνεται η άδεια στο Υπουργείο Άμυνας να προσλαμβάνει ιδιωτική εταιρεία για την καθαριότητα. Παράλληλα, αυτός ο χώρος θα φυλάσσεται από την αστυνομία.
Αυτός είναι απαράβατος όρος, ο χώρος θα φυλάσσεται. Σε πρώτη φάση σιγά – σιγά θα απομακρυνθούν τα αντικείμενα. Δεν θα σβηστούν τα ονόματα, αλλά δεν θα επιτρέπεται να ξαναγραφτούν».
Η τροπολογία προβλέπει δύο είδη ποινών: χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση έως δύο έτη, ανάλογα με το αδίκημα.
Όπως επεσήμανε η Χριστίνα Κοραή, τρεις υπουργοί θα σηκώσουν το βάρος της ρύθμισης: «Δένδιας, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, είναι αυτοί που θα σηκώσουν το βάρος».
Τι προβλέπει η τροπολογία
Η ρύθμιση αφορά συνολικά 4.600 τ.μ. μπροστά από τη Βουλή και το Μνημείο, μέχρι το πεζοδρόμιο της πλατείας Συντάγματος.
Η φύλαξη παραμένει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά πλέον σε 24ωρη βάση.
Η συντήρηση, ανάδειξη και προστασία του μνημείου περνά στο Υπουργείο Άμυνας. Με αυτόν τον τρόπο τερματίζεται το περίπλοκο καθεστώς που εμπλέκε το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Αθηναίων και τη Βουλή.
Η τροπολογία απαγορεύει διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, γκράφιτι και πανό στον χώρο.
