Ποιοι έλαμψαν δια της απουσίας τους από τα αγροτικά μπλόκα;

Όλες αυτές τις 50+ ημέρες που κράτησαν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς, ακούσαμε τις θέσεις των αγροτών και της κυβέρνησης στο θέμα της άμεσης επιβίωσης των αγροτών. Διότι συζήτηση με μεσο-μακροπρόθεσμη διάσταση δεν έγινε.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

