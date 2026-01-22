Μενού

Ποιοι έλαμψαν δια της απουσίας τους από τα αγροτικά μπλόκα;

Θα είχε ενδιαφέρον να είχαμε ακούσει τις θέσεις πολλών άλλων «κέντρων» που σχετίζονται άμεσα με τα τεκταινόμενα στο χωράφι και τη στάνη.

Μπλόκο αγροτών στον Προμαχώνα Σερρών
Μπλόκο αγροτών στον Προμαχώνα Σερρών | Eurokinissi
Όλες αυτές τις 50+ ημέρες που κράτησαν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς, ακούσαμε τις θέσεις των αγροτών και της κυβέρνησης στο θέμα της άμεσης επιβίωσης των αγροτών. Διότι συζήτηση με μεσο-μακροπρόθεσμη διάσταση δεν έγινε.

