«Ποιος δίνει τις πλάτες στον κ. Λέγγα - Στημένος ο διάλογος»: Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες «κομματικά στελέχη»

Με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τους αγρότες «κομματικά στελέχη» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, που συμμετείχαν στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο στόχαστρο της Κουμουνδούρου βρέθηκε ιδιαίτερα ο Μάρκος Λέγγας και οι δηλώσεις που έκανε μετά από το πέρας της συνάντησης όπου ανέφερε μεταξύ άλλων πως «αν δεν είσαι στο τραπέζι, είσαι στο μενού».

«Είναι φορές που οι διαφορετικοί ρόλοι μάλλον φέρνουν σύγχυση. Όπως στην περίπτωση του εκπροσώπου των αγροτών και περιφερειακού συμβούλου Πελοποννήσου με την παράταξη που στήριξε το κυβερνών κόμμα, Μάρκου Λέγγα, ο οποίος τυπικά μπήκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ως συνδικαλιστής, μέλος της συμμαχίας των "προθύμων", όπως γράφτηκε στον Τύπο, και βγήκε περισσότερο ως στέλεχος της ΝΔ» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Και συνεχίζει: «Στις δηλώσεις του εκθείασε τον διάλογο με τον πρωθυπουργό, προκάλεσε τους συναδέλφους του στα μπλόκα μιλώντας για "αγροτοπατέρες", και έφερε μια "ανθρωποφαγική" και άκρως εκβιαστική λογική στη δημόσια συζήτηση για τα αγροτικά ζητήματα, λέγοντας ότι "αν δεν είσαι στο τραπέζι, είσαι στο μενού!".

Άραγε στο "μενού" ποιου; Της κυβέρνησης; Των μεσαζόντων; Των καρτέλ των τροφίμων; Των πολυεθνικών που προώθησαν τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur; Μα ακριβώς από αυτό το "μενού" αγωνίζονται να βγουν οι αγρότες, δεν το έχει καταλάβει ακόμα ο κ. Λέγγας;

Και από πού αντλεί το θάρρος ο κ. Λέγγας να εκστομίζει όλα αυτά, μετά από μια συνάντηση που δεν πρόσφερε τίποτα παραπάνω στους αγρότες από τα γνωστά αναμασήματα της κυβέρνησης, που διατηρεί τα αδιέξοδά τους, που λειτούργησε ως διχαστικός μοχλός για το κίνημα των μπλόκων και ολοκληρώθηκε με τον πρωθυπουργό να εξαπολύει απειλές και να εκφοβίζει τους αγωνιζόμενους της πλειοψηφίας;

Αυτή καθαυτή, άλλωστε, η χθεσινή συνάντηση των "εκπροσώπων των αγροτών" με τον Κυρ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου, αποδεικνύεται σταδιακά ότι ήταν περισσότερο συνάντηση με κομματικά μέλη, σαν τον κ. Λέγγα: οι κ. Ορφανουδάκης και Φυσομυτάκης είναι στελέχη της ΝΔ στην Κρήτη, ο Γ. Παλιούρας στη Φθιώτιδα. Ο διάλογος ήταν στημένος».