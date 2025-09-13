Ποιος ήταν ο Μάρτιν Λασκαρέζι: Η παράξενη ιστορία για το... ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ

Ήταν Ιούνιος του 1988, όταν στο νοσοκομείο του Βισμπάντεν της Δυτικής Γερμανίας, εισάγεται για εξετάσεις ένας άντρας, ονόματι «Μάρτιν Λασκαρέζι». Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ διάγει τη δεύτερη τετραετία της και από το 1986, με ένα «σταθεροποιητικό πρόγραμμα» το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πάγωμα των μισθών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έλεγχο των προσλήψεων, συγκράτηση των δημοσίων εξόδων ιδίως μέσω περιορισμού των κοινωνικών δαπανών, κίνητρα προς το ξένο κεφάλαιο για επενδύσεις στην Ελλάδα, προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ανασυγκρότησης των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και πρωτοβουλίες για τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς από τον κρατικό εναγκαλισμό. Βάση του προγράμματος αποτελεί ένα δάνειο δύο δισεκατομμυρίων ECU.

Ναι, είχαμε και τότε δάνεια, αλλά δεν τα λέγαμε «μνημόνια».

Δημιουργείται λοιπόν, η αίσθηση πως τα όνειρα της «Αλλαγής» αντικαθίστανται από μια πιο σκληρή πραγματικότητα.

Την ίδια εποχή, ο Γιώργος Κοσκωτάς, ένας επιχειρηματίας που προέρχεται από τον τραπεζικό τομέα, με έντονη παρουσία στα media αλλά και στον επαγγελματικό αθλητισμό, με σαφή στήριξη από την κυβέρνηση, ελέγχεται πλέον για σειρά παράνομων πράξεων.

Τελικά, αυτός ο κύριος, ο Μάρτιν Λασκαρέζι, γιατί μπήκε στο νοσοκομείο λοιπόν και τι σχέση έχει με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ;

Αυτός ο κύριος ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήδη εκείνα τα χρόνια, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και προσπαθεί να τα διαχειριστεί ανώνυμα, χωρίς να διαρρεύσει προς τα έξω ότι δεν είναι καλά. Στο νοσοκομείο Σαν Τόμας του Λονδίνου, μπαίνει ως «Κρεμαστινός».

Στο Χέρφιλντ, εκεί όπου θα τον χειρουργήσει ο θρυλικός Μαγκντί Γιακούμπ, έχει δηλωθεί ως «Α.Άντερσον».

Γιατί όμως ο Παπανδρέου αλλάζει το όνομα του εκείνη την εποχή, που παραμένει ψηλά στην εκτίμηση του ελληνικού λαού, που ακόμα δεν έχει «λερωθεί» το όνομα του από σοβαρά σκάνδαλα;

Η κίνηση αυτή υιοθετείται για να προφυλαχθεί ο πρωθυπουργός, καθώς εκείνη την εποχή, εκδότης εφημερίδας που έχει γίνει «η σκιά του», μαθαίνει πως βρίσκεται στο Βισμπάντεν και οργανώνει αποστολή δημοσιογράφων, με σκοπό να επιβεβαιωθεί αρχικά, αν όντως οι Παπανδρέου βρίσκεται εκεί και έπειτα, αν πάσχει από λύκο, όπως έλεγαν οι φήμες της εποχής. Όμως οι δημοσιογράφοι δεν βρίσκουν πουθενά το όνομα «Παπανδρέου».

Είναι το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όπου θα βαδίσει σε τεντωμένο σχοινί, ανάμεσα στις πολιτικές συγκρούσεις από το «Βρώμικο 89» και τις κουτσομπολίστικες ιαχές, που θα προκύψουν από τη σχέση του με «μυστηριώδη αεροσυνοδό» (ήταν η Δήμητρα Λιάνη). Και όλα αυτά, με μια υγεία διαρκώς επιδεινούμενη.

Σε αυτό το κρίσιμο βήμα, τολμούμε να υποθέσουμε πως ο Ανδρέας Παπανδρέου θα ήθελε πολύ να ήταν απλά, ένας «Μάρτιν Λασκαρέζι»

Με στοιχεία από το βιβλίο: «Το μυθιστόρημα του ΠΑΣΟΚ» του Γιώργου Λακόπουλου.