Πολάκης για Πιερρακάκη στο Eurogroup: «Φυσικά πρέπει να αποτύχει, θα βάλει φωτιά στην Ευρώπη»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε μύδρους κατά του Κυριάκου Πιερρακάκη και καυτηρίασε την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup, εκτιμώντας ότι «τοποθετήθηκε» εκεί για να διευκολύνει επικίνδυνες πολιτικές.

Έγραψε συγκεκριμένα σε ανάρτηση: «Από την ΠΑΣΠ της ΑΣΟΕΕ, στην αυλή του Σημίτη, μετά στο γραφείο του Παπανδρέου και ύστερα στην αυλή του Βενιζέλου κλείνοντας τον πασοκικό του κύκλο ανέλιξης Από το 2017 τακίμιασε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που συμφώνησε να τον κάνει υπουργό.

Έτσι έγινε αρχικά Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και στο όνομα της πανδημίας τρελάθηκε στις απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους, σε εταιρείες που φτιάχνονταν πριν λίγες μέρες, για το ΕΚΟΜΕ και την ψηφιοποίηση του δημοσίου (απλά υλοποιούσε αυτά που είχε δρομολογήσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παππάς) και βεβαίως έδωσε στον Πατσή 1.000.000 ευρώ μέσω ΕΛΤΑ και 50 εκατομμύρια στην ΟΝΕΧ κ.λπ. κ.λπ».

Πολάκης: «Πρέπει να αποτύχει ο Πιερρακάκης, θα κάψει την ήπειρο»

«Μετά έγινε Υπουργός Παιδείας για να υλοποιήσει τον ΔΙΑΚΑΗ ΠΟΘΟ όλου του γιάπικου ΔΑΠιτάριου από τη δεκαετία του ’80-’90 για ιδιωτικά πανεπιστήμια, αναβαθμίζοντας τις κουζίνες των ιδιωτικών κολλεγίων σε ΑΕΙ!! (τρώγοντας βεβαίως τη χλαπάτσα της αποτυχίας με το κόψιμο των «νομικών» σχολών που θα έρχονταν καθώς ήταν άθλιο το πρόγραμμα σπουδών που κατέθεσαν).

Μετά έγινε Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνεχίζοντας το φαγοπότι του Ταμείου Ανάκαμψης σε 40 μεγάλες εταιρείες όπως και οι προκάτοχοί του και δρομολογώντας την εργασία των συνταξιούχων ονομάζοντάς την μάλιστα με τον γλυκούτσικο τίτλο «silver economy».

Τώρα τον έκανε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρόεδρο του EUROGROUP καθώς ΠΡΟΦΑΝΩΣ δέχθηκε να είναι το πειθήνιο όργανο της ευρωπαϊκής ελίτ στα μέτρα που θα συνεχίσει να λαμβάνει εναντίον της Ρωσίας για να συνεχίζουν να στηρίζουν τον Ζελένσκι!!

Έγινε γιατί δέχτηκε να κάνει αυτά που δεν δέχτηκε ο Βέλγος ομόλογός του που ήταν η αρχική επιλογή του ΕΛΚ!

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ!!

Συμφωνώ απόλυτα με τα προσόντα που γράφει ο Νίκος Σβέρκος πως διαθέτει και φαίνονται στη φωτό 1!! (προσκόλληση σε ισχυρούς και ιδεολογική οσφυοκαμψία)

Φυσικά λοιπόν και πρέπει να ΑΠΟΤΥΧΕΙ στο έργο του γιατί θα βάλει φωτιά στην ήπειρο!!

ΤΕΛΕΙΑ ΤΕΛΟΣ!

ΥΓ. Προφανώς και διαφωνώ με αυτά που λέει ο Δημήτρης Λιάκος πρώην υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ για τον Κυριάκο Πιερρακάκη (τελευταία φωτό)».