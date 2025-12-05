Πολάκης για Τσίπρα: «Έχω υψοφοβία με τα θεωρεία – Συνειδητά δεν πήγα στο Παλλάς»

Ο Παύλος Πολάκης μίλησε στο ΟΡΕΝ «για όλα και για όλους», σχολιάζοντας το βιβλίο Τσίπρα, τη στάση συνεργατών του, αλλά και το μέλλον της αντιπολίτευσης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το πρωί της Παρασκευής, εξήγησε την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς λέγοντας: «έχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία» και πρόσθεσε «δεν μου άρεσε η εικόνα» για Φάμελλο και Χαρίτση.

Συμπλήρωσε με νόημα: «Δεν μου άρεσε η εικόνα με τον εξώστη… στον κάθε ένα κάνουν αυτά που επιτρέπουν να του κάνουν».

Στην τηλεοπτική του εμφάνιση υπερασπίστηκε και παλαιότερες θέσεις του, λέγοντας πως «εγώ δεν κάνω παρακάλια» για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Για το μέλλον της αντιπολίτευσης τόνισε: «εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κάνω πορτοκάλια».

Και συνέχισε: «Συμπόρευση δεν είναι να ενωθούμε για να μην χαθούμε, αλλά να ενωθούμε σε ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη και να κάνουμε τη ζωή καλύτερη των ανθρώπων».

Ο ίδιος επέμεινε: «το ζουμί είναι όλοι και ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και το ΜεΡΑ25 και το ΚΚΕ θα κριθούν από το ότι ενώ έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, αν υπήρχε μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε η κυβέρνηση να είχε πάρει δρόμο.

Όλοι θα κριθούμε από το αν θα εκπέμψουμε λαϊκά κατανοητό κοινωνικά αναγκαίο μη πραγματοποιήσιμο από τη ΝΔ σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής πρόγραμμα με βαθιές αλλαγές που θα στηρίζουν το κοινωνικό κράτος με αναδιανομή υπέρ των εργαζομένων θα αλλάζει τους όρους λειτουργίας του κράτους, θα επανακρατικοποιεί πυλώνες όπως η ΔΕΗ και το διυλιστήριο».

Για τη διαφθορά σημείωσε: «Είναι άλλο να λες υπάρχει διαφθορά και άλλο να λες ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ έδινε 12,5 ευρώ το ένα πιάτο φακής. Το κριτήριο των πάντων είναι το τι συγκεκριμένα προτείνεις για να κάνεις τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη».

Σχετικά με την πολιτική του ταυτότητα ξεκαθάρισε: «Εγώ είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο. Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, τα εάν θα φανούν τότε».

Για τα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα προς πρώην συνεργάτες του απάντησε: «προφανώς δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου. Όταν φτιάχνεις μια ομάδα εσύ έχεις την πρώτη ευθύνη των επιλογών και όταν κάποιος δεν περπατεί, τον αλλάζεις.

Προφανώς δεν τους δίνεις στην πυρά της λαϊκής κρίσης για να προφυλαχθείς εσύ».

Και πρόσθεσε: «για τη στάση του Λαφαζάνη της Ζωής και του Βαρουφάκη απάντησε ο λαός το 2015 και τους καταδίκασε με το ποσοστό που τους έδωσε».

Για το βιβλίο Τσίπρα σχολίασε: «ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει 2 πράγματα: δεν αναφέρει το τεράστιο έργο στον χώρο της υγείας το 2015-2019 και για το 2019-2023 γιατί το 32 που έδωσε ο ελληνικός λαός, γιατί έγινε 17 και 20».

Και συνέχισε: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν λέει ποιος φταίει γι' αυτό. Φταίει ότι παρακαλάγαμε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούμε, λειάναμε το μέτωπο και δεν συγκρουστήκαμε με τη διαπλοκή και χαιρέτα μου τον πλάτανο».

Τέλος, κατέληξε: «Εγώ ξέρω ότι οι αλλαγές στην ιστορία θα γίνονται πάντα από μειοψηφίες οι οποίοι έχουν σε κρίσιμες στιγμές της ταξικής πάλης το θάρρος και την τόλμη να σηκώσουν και να προτείνουν ένα πρόγραμμα βαθιών αλλαγών. Εγώ το υπηρέτησα και θα συνεχίσω να το υπηρετώ και για μένα όλοι κρίνονται στη βάση αυτή».