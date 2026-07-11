Πολάκης: «Το plan b απέτυχε παταγωδώς» – «Θα ακυρωθεί η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Νέες αιχμές κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι το «plan b» απέτυχε και πως η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής διεξάγεται κανονικά, καθώς εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη απαρτία.

Ο βουλευτής στρέφεται κατά της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης Οργανωτικού του κόμματος, ενώ υποστηρίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή θα λάβει αποφάσεις για την ακύρωση της απόφασης διαγραφής του και την επαναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το "plan b" ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει με ΑΠΑΡΤΙΑ, παρά τον λυσσώδη πόλεμο από την αναπληρώτρια γραμματέα και την υπεύθυνη οργανωτικού (81 παρόντες και 59 από Zoom). ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ (ακύρωση απόφασης 6ης Ιουνίου, επαναφορά μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα) και θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωση των πολιτικών και οργανωτικών μέτρων! ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!».

Ρένα Δούρου: «Υπάρχει καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα»

Την άποψη ότι υπάρχει «καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα» εξέφρασε η Ρένα Δούρου προσερχόμενη στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που συγκλήθηκε από μερίδα μελών της, με το επίσημο κόμμα, ωστόσο, να έχει αναβάλει την διεξαγωγή της.

«Λυπάμαι που δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων και στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε η Ρ. Δούρου.

Νίκος Παππάς: «Καταστατική υποχρέωση η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ»

Για «καταστατική υποχρέωση» σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Όπως σημείωσε, «η πολιτική απόφαση που λάβαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις» και υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο».