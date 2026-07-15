Ολοένα και περισσότεροι βουλευτές αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς σήμερα (15/7) ανεξαρτητοποιήθηκαν ακόμη επτά άτομα. Στο κλίμα αναταραχών ο Παύλος Πολάκης, δίνοντας το «παρών» στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ζήτησε την επανένταξή του.
Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτει ότι παρέθεσε και το σχετικό έγγραφο, στον νέο γραμματέα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμανατίδη, προκειμένου να μπορεί ξανά, να συμμετάσχει στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη αναφέρει: «Μετά από δύο χειρουργεία (γιατί γιατροί θα είμαστε πάντα), ήρθα στη Βουλή.
Σε λίγο θα συνεδριάσει η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για να εκλέξει γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Γιάννη Αμανατίδη.
Χθες έστειλα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το έγγραφο που φαίνεται στη φωτογραφία 2, βάσει της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής.
Αναμένω από τον Γιάννη Αμανατίδη, αμέσως μετά την εκλογή του, να στείλει στον Πρόεδρο της Βουλής το έγγραφο που θα με επανεντάσσει στην Κ.Ο., ώστε να μπορέσω να συμμετέχω στις εργασίες της και να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της Κ.Ο., όταν γίνει αυτή η συνεδρίαση».
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