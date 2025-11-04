«Πολεμικό» το κλίμα στη ΝΔ: Ξέσπασμα βουλευτών επί 4,5 ώρες για τα ΕΛΤΑ και την απόφαση Σκλήκα

Τρόποι εκτόνωσης για το κύμα γαλάζιων αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να βάλει λουκέτο σε 204 καταστήματα θα αναζητηθούν στον πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η χθεσινή πολύωρη τηλεδιάσκεψη βουλευτών της ΝΔ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Γρηγόρη Σκλήκα, τον επικεφαλής του Υπερταμείου και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ανέδειξε ότι το θέμα εξελίσσεται σε μείζονα ενδοκυβερνητική κρίση.

Σε μία σύσκεψη που διήρκησε 4,5 ώρες με τη συμμετοχή τουλάχιστον 80 βουλευτών της ΝΔ, οι περίπου 40 που έλαβαν το λόγο σφυροκόπησαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, ζήτησαν την ανάκληση και επανεξέταση της απόφασης και ορισμένοι έθεσαν ευθέως ζήτημα παραίτησής του, αρνούμενοι να υπερασπιστούν το σχέδιο εξυγίανσης.

Τα πρώτα «καμπανάκια»

Τα «καμπανάκια» στόχευαν σε ένα βαθμό και στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού νωρίτερα το πρωί Κωστής Χατζηδάκης και Παύλος Μαρινάκης είχαν επιρρίψει μεν τις ευθύνες για τις αντιδράσεις στη διοίκηση των ΕΛΤΑ μιλώντας για λάθος επικοινωνιακό χειρισμό, αλλά συντάχθηκαν με την ανάγκη υλοποίησης του σχεδίου εξυγίανσης για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Υπό αυτό το εξαιρετικά βαρύ κλίμα σε μεγάλο μέρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, προσλαμβάνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και η προγραμματισμένη για σήμερα στη 1 το μεσημέρι συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής παρουσία του κ. Σκλήκα, καθώς απέναντι στο αναμενόμενο πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης που βάλλει και κατά της κυβέρνησης οι βουλευτές της ΝΔ χθες βράδυ δεν δήλωναν διατεθειμένοι να μιλήσουν και να στηρίξουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ.

Πώς συνδέονται ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υπόθεση των ΕΛΤΑ περιγράφεται ως η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς οι βουλευτές της ΝΔ δέχονται ήδη έντονες πιέσεις αυτό το διάστημα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καθυστερήσεις στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης αγροτών και κτηνοτρόφων. «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά. Να αποδοθούν ευθύνες», είπε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, θέτοντας θέμα παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα, ενώ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πρωτοστάτησε στην ανάκληση της απόφασης του λουκέτου. «Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Όχι μασάζ.

Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε; Δεν είναι δουλειά μας να επικοινωνούμε τις αποφάσεις άλλων», τόνισε.

«Καταλαβαίνω ότι όποιος θέλει να καλύψει την αχρηστία του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη. Δεν έχουν την τσίπα να παραιτηθούν, είναι άχρηστοι», είπε στο ίδιος μήκος κύματος ο Μίλτος Χρυσομάλης. Θέμα παραίτησης Σκλήκα φέρονται να έθεσαν επίσης οι βουλευτές Γιάννης Παππάς, Φώντας Μπαραλιάκος, Μάρκος Καφούρος και Δημήτρης Κυριαζίδης.

Εξίσου αιχμηροί ήταν και οι υπόλοιποι βουλευτές που έλαβαν το λόγο. «Με εσάς ισχύει το “ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος». Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες», σχολίασε ο Θεόδωρος Καράογλου, ενώ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος επισήμανε: « Κύριοι έχουμε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία. Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει;».

Σε ανάλογο ύφος ο Ανδρέας Κατσανιώτης είπε πως: «η χώρα δεν είναι μία ΑΕ. Να κάνουμε ευρύτερη συζήτηση για το πως οι άνθρωποι που θεωρούνται τεχνοκράτες αλλά βρίσκονται σε θέσεις επειδή κάποιοι τους επέλεξαν, όχι επειδή είναι οι καλύτεροι». «Σας βάλαμε για να βρείτε λύσεις», τόνισε από την πλευρά της η Σοφία Βούλτεψη, ενώ η Φωτεινή Αραμπατζή επέκρινε τον αιφνιδιασμό λέγοντας: «κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση».

Πυρά κατά Παπαχρήστου

Τα πυρά πολλών βουλευτών της ΝΔ στράφηκαν και κατά του επικεφαλής του Υπερταμείου Γιάννη Παπαχρήστου ο οποίος στήριξε το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το τι έκανε τόσο καιρό. Ενώ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου που ήταν το μοναδικό κυβερνητικό στέλεχος το οποίο συμμετείχε στη σύσκεψη, υπογράμμισε κατά πληροφορίες ότι το Υπουργείο δεν έχει αρμοδιότητα στα επιχειρησιακά θέματα των ΕΛΤΑ, αφού ανήκουν στο Υπερταμείο.

Το ζητούμενο πλέον είναι με ποια γραμμή θα προσέλθει η ΝΔ στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, ενώ πολλοί διερωτώνται πως μπορεί ο Γρηγόρης Σκλήκας να παραμείνει στη διοίκηση των ΕΛΤΑ μετά το σφυροκόπημα.