Μενού

Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά τέταρτη Belharra: Με πλειοψηφία ψηφίστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή

Υπέρ του νομοσχεδίου του υπουργείου για την αγορά Belharra, ψήφισαν ΝΔ. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη.

Reader symbol
Newsroom
Φρεγάτα Belharra Νέαρχος
Η φρεγάτα Belharra Νέαρχος | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ψηφίσθηκε σήμερα, με ευρύτερη πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου FDI HN».

Όπως αναφέρει σχετικά το ΑΠΕ - ΜΠΕ, υπέρ των σχεδίων των Συμβάσεων που αφορά την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra, επίπεδου Standard 2++, όπως και την αναβάθμιση των τριών προηγουμένων από επιπέδου Standard 2 σε Standard 2++ ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Με αυξημένη πλειοψηφία 243 ψήφων «υπέρ» έναντι 45 «κατά» και 4 «παρών», επί 292 ψηφισάντων, υπερψηφίσθηκε το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει το σχέδιο της κύριας Συμφωνίας μετά την ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν με κοινό αίτημα Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ