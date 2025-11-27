Πόλεμος Ανδρουλάκη - Θεοδωρικάκου για «Φραπέ»: «Eίναι ή δεν είναι τελικά κουμπάροι;»

Να ζητήσει συγγνώμη για «το ψέμα» που είπε περι κουμπαριάς του πρωθυπουργού με τον «Φραπέ» ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην Ολομέλεια της Βουλής, τονίζοντας πως «όταν μιλάτε θα πρέπει να βασίζεστε σε στοιχεία».

Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ξανά στους ισχυρισμούς του, τονιζόντας ότι παρα το γεγονός πως δεν έχει ο ίδιος άμεση γνώση υπάρχουν δημοσιεύματα και διάλογοι του Γιώργου Ξυλούρη από τις επισυνδέσεις τις δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε μάλιστα το σχετικό δημοσίευμα στην Βουλή, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης φαίνεται να παντρεύει τον Μανώλη Ξυλούρη. Σύμφωνα με εκείνον ο γαμπρός της φωτογραφίας είναι αδελφός του «Φραπέ».

«Επειδή λοιπόν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις κ. υπουργέ, εδώ λοιπόν είναι η εικόνα. Για να μας πουν ο κ. Πρωθυπουργός και η κα. Μπακογιάννη, είναι τελικά κουμπάροι με τον Ξυλούρη, ναι ή όχι; Η φωτογραφία και το δημοσίευμα αποδεικνύουν ότι είναι», ανέφερε συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Έχετε πει ένα ψέμα και πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη γι’ αυτό. Το ψέμα είναι ότι ο κ. Ξυλούρης ο Φραπές - δεν τον γνωρίζω - είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Εσείς κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη για το ψέμα σας ότι ο τύπος αυτός είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού για να συνεχίσει η συζήτηση» είπε αρχικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Το αν είναι ή δεν είναι κουμπάρος αποτελεί αντικειμενικό γεγονός. Είναι ή δεν είναι λοιπόν; Όταν μιλάτε θα πρέπει να βασίζεστε σε στοιχεία. Δεν θα κερδίσετε τίποτα επιμένοντας σε ένα ψέμα. Τα υπόλοιπα αποτελούν κρεσέντο στο οποίο καταφεύγετε πιεζόμενος από τα κόμματα στα Αριστερά και από την επιστροφή του κ. Τσίμπα. Θα πρέπει όμως αυτά που λέτε να είναι πιο τεκμηριωμένα», πρόσθεσε.

Σε απάντηση του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «στις επισυνδέσεις μόνο τον Πίνατ δεν έχουν αναφέρει οι Ξυλούρηδες από ολόκληρο το Μαξίμου. Όλους τους άλλους, τους ξέρουν, τους έχουν αναφέρει, έχουν ζητήσει ραντεβού, κάλυψη και διακοπή ελέγχων. Κι αυτά δεν τα λέω εγώ, τα διάβασε και τα άκουσε ο ελληνικός λαός από τη δικογραφία που είχε έρθει στη Βουλή».

Υποστήριξε πώς «πήγατε ένα βήμα παρακάτω. Όχι μόνο τους προστατεύετε, αλλά σας βάζει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να εκτίθεστε, όπως εξέθεσε το σύνολο της κοινοβουλευτικής του ομάδας στέλνοντας τους για ύπνο και ψηφίζοντας επιστολικά. Πρώτη φορά σε μισό αιώνα μεταπολίτευσης. Καταπατώντας την ποιότητα της δημοκρατίας και τα ήθη του κοινοβουλευτισμού. Τώρα σας βάζει να λέτε ψέματα και να γίνεστε συκοφάντες.»

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι δεν κατακρίνει «τον υπουργό, κ. Θεοδωρικάκο, επιτίθεμαι στον άνθρωπο που τους εκθέτει, στον άνθρωπο πίσω απ' όλα, -από τις υποκλοπές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την 717-, τον κ. Μητσοτάκη. Που έχει το θράσος να σας βάλει να μου πείτε να διορθώσω τα λεγόμενά μου».