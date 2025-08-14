«Πόλεμος» Κεφαλογιάννη - Πελετίδη για Πάτρα: «Κατώτερος των περιστάσεων ο Δήμος»

«Πόλεμος» ανάμεσα στον Γιάννη Κεφαλογιάννη, υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Κώστα Πελετίδη, δημάρχου Πάτρας, με αφορμή την καταστροφική φωτιά στην Αχαΐα, που κατέκαψε για δύο ημέρες τη δυτική Ελλάδα.

Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Πελετίδης αλληλοκατηγοορύνται για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, με τον υπουργό να αναφέρει: «Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα».

«Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια» είπε ακόμη ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Αναλυτικά το απόσπασμα από το σημείο των δηλώσεων Κεφαλογιάννη για τη φωτιά στην Πάτρα:

«Στην Αχαΐα συγκεκριμένα, η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, όπου διερευνώνται τα αίτια. Ακολούθησαν ενάρξεις στα Δεμένικα και το Πλατάνι οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα καθώς και στα Συχαινά, ενώ είχαμε και απόπειρα στην περιοχή Βούντενη.

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις έως και αποδείξεις κακόβουλων ενεργειών που οδήγησαν σε αυτές τις πυρκαγιές.

Δυστυχώς φάνηκε ότι κάποιοι ήθελαν η φωτιά να μπει μέσα στην Πάτρα, με καταστροφικές συνέπειες, την ίδια ώρα που οι κύριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν στο Δυτικό μέτωπο.

Σε αυτό το σημείο, θέλω να ευχαριστήσω ξανά θερμά τους πυροσβέστες, τους εθελοντές πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία, την Περιφέρεια, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα που απέτρεψαν τα σχέδια αυτά. Η κλιματική κρίση από μόνη της απαιτεί μία ριζική αλλαγή δόγματος από την πλευρά όλων και αυτό κάνουμε. Δεν πρόκειται όμως να ανεχθούμε σε καμία περίπτωση οποιονδήποτε θέτει σε ακραίο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αρκούν οι προσπάθειες του κεντρικού κράτους.

Όλοι πρέπει να άλλαξουμε συμπεριφορά και να επενδύσουμε στην πρόληψη. Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές.

Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές.

Η απάντηση Πελετίδη στον Κεφαλογιάννη για την Πάτρα

Ιδιαιτέρως ενοχλημένος εμφανίστηκε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, από τη λειτουργία της Πολιτείας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονταν στην Αχαΐα για δύο 24ωρα και άφησαν πίσω τους στάχτη και απόγνωση.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Real FM, είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”». «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» είπε μεταξύ άλλων.

Επίσης, ο κ. Πελετίδης αναφέρθηκε στα προβλήματα ηλεκτροδότησης που υπάρχουν σε 17 περιοχές της Πάτρας και στην ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ. Σημείωσε ότι η διακοπή ρεύματος επιφέρει και διακοπή νερού, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των κατοίκων.

Αναφέρθηκε ακόμα στον ΧΥΤΑ Ξηρόλακκα, όπου «το αστικό κράτος δεν έκανε τίποτα», όπως είπε, «παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα του δήμου, για να αποσοβήσει την καταστροφή και τελικά ο χώρος διασώθηκε και δεν πήρε φωτιά χάρη στην έγκαιρη, αποφασιστική και φιλότιμη υπερπροσπάθεια των εργαζομένων του Δήμου».

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο δήμαρχος Πατρέων, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η εκκένωση του Καραμανδάνειου νοσοκομείου, επιτέθηκε στην κυβέρνηση με δηλώσεις του: «Tο θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».