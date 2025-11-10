«Πολιτικά πτώματα» και «Ντροπή σας»: Σφοδρή σύγκρουση Καιρίδη – Καραμέρου με ατάκες φωτιά για Τσίπρα

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην πρωινή ζώνη του Action 24, όπου ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις, με αφορμή την πορεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η συζήτηση στην εκπομπή του Action 24 πήρε οξείς τόνους όταν ο Δημήτρης Καιρίδης δήλωσε: «Έχω σεβασμό στα πολιτικά "πτώματα"».
Η φράση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος απάντησε: «Ντροπή σας, αυτός είστε όμως. Έχετε πτωμαΐνη στη γλώσσα σας».
Ο βουλευτής της ΝΔ συνέχισε την κριτική του για την εσωτερική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για διάσπαση.
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καραμέρος αντέτεινε: «Είμαστε στην φάση της ανασύνθεσης, ευρύτερα. Εσείς είστε στην διάλυση, εμείς είμαστε στην ανασύνθεση».
Η αντιπαράθεση των δύο βουλευτών ανέδειξε για ακόμη μία φορά το κλίμα πόλωσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, με τις εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν να προκαλούν αίσθηση στο τηλεοπτικό κοινό.
