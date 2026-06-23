Πολιτικό μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Α΄Νεκροταφείο: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Ολοκληρώθηκε γύρω στις 12:30 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών το πολιτικό μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, Ανδρέα Παπανδρέου.
Κατά τη μια αναμένεται να έρθει αντιπροσωπεία και με μέλη της οικογένειας του Ανδρέα Παπανδρέου.
Πάνω από το μνήμα του ιστορικού ηγέτη, όπως καταγράφει βίντεο από το Orange Press Agency βρέθηκε σχεδόν σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» κορυφαία και ιστορικά στελέχη της παράταξης, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης και η Τόνια Αντωνίου.
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