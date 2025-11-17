Η έκρηξη σημειώθηκε σε σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Βαρσοβία με το Λούμπλιν, προκαλώντας ζημιές σε τμήμα της διαδρομής. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ τόνισε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία.

Ο Τουσκ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ενέργεια που στόχευε την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών. Δεσμεύθηκε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Πολωνία έχει καταγγείλει επανειλημμένα ότι αποτελεί στόχο δολιοφθορών λόγω του ρόλου της ως κόμβου για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Η Ρωσία έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη οποιαδήποτε εμπλοκή.

Τον Οκτώβριο, οι αρχές Πολωνίας και Ρουμανίας είχαν συλλάβει οκτώ άτομα με την υποψία ότι σχεδίαζαν δολιοφθορά για λογαριασμό της Μόσχας. Το περιστατικό της Κυριακής έρχεται να προστεθεί σε σειρά εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι μηχανοδηγός εντόπισε ζημιές στη γραμμή, χωρίς να επιβεβαιωθεί αρχικά ότι επρόκειτο για δολιοφθορά. Ο Τουσκ σημείωσε ότι η διαδρομή χρησιμοποιείται και για μεταφορά όπλων προς την Ουκρανία.

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς δήλωσε ότι ο στρατός εξετάζει τμήμα 120 χιλιομέτρων της γραμμής που οδηγεί στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.