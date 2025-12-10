Πόπη Παπανδρέου: H Ελληνίδα εισαγγελέας της Ευρώπης που ξεχώρισε το Politico και που είχε κατηγορήσει η Καρυστιανού

Το Politico στην ετήσια λίστα του με τις 28 πιο ισχυρές προσωπικότητες της Ευρώπης ξεχώρισε μια ιδιαίτερη κατηγορία: τους 10 αναδυόμενους δυναμικούς παίκτες που ανατρέπουν την καθιερωμένη τάξη και διαμορφώνουν το πολιτικό αύριο της ηπείρου.

Ανάμεσά τους, η Ελληνίδα εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου. Η παρουσία της εκεί δεν είναι τυχαία-το αμερικανικό μέσο την παρουσιάζει ως μια φιγούρα που προκαλεί σεισμούς στο κατεστημένο και φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της λογοδοσίας στην Ελλάδα.

Η «ανατρεπτική» δύναμη

Σύμφωνα με το Politico, λίγες προσωπικότητες έχουν προκαλέσει περισσότερες άυπνες νύχτες στους ισχυρούς της χώρας από την Παπανδρέου. Ως επικεφαλής στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από την έρευνα για γεωργική απάτη που συγκλόνισε το πολιτικό σκηνικό και οδήγησε σε παραιτήσεις.

Παράλληλα, παρέπεμψε στο ελληνικό κοινοβούλιο δικογραφία για πιθανή ποινική ευθύνη δύο πρώην υπουργών Μεταφορών, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι συνάδελφοί της την περιγράφουν ως εργασιομανή που κρατά αποστάσεις για να αποφύγει πιέσεις, ενώ οι υποθέσεις που χειρίζεται δείχνουν πόσο βαθιά παραμένει η κρίση λογοδοσίας στη χώρα.

Η καταγγελία της Μαρίας Καρυστιανού

Όμως η εικόνα αυτή δεν μένει αναντίρρητη. Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα θύματος του δυστυχήματος στα Τέμπη, έχει καταγγείλει δημόσια την Παπανδρέου για εκούσια παραπλάνηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Παπανδρέου επιχείρησε να αποτρέψει ελέγχους για διασπάθιση δημοσίου χρήματος στη σύμβαση 717, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα ότι τα αδικήματα έχουν παραγραφεί. Η Κοβέσι, όπως υποστηρίζει η Καρυστιανού, έχει ενημερωθεί πλήρως και γραπτώς για το ζήτημα.

Η Παπανδρέου βρίσκεται στο επίκεντρο δύο αντιφατικών αφηγήσεων. Από τη μία, το Politico την αναδεικνύει ως μία από τις πιο ισχυρές και ανατρεπτικές φωνές της Ευρώπης.

Από την άλλη, οι καταγγελίες της Καρυστιανού ανοίγουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίζεται κρίσιμες υποθέσεις και για το αν η εικόνα της «αδιάφθορης» εισαγγελέως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το διακύβευμα για την Ελλάδα

Η υπόθεση Παπανδρέου αγγίζει τον πυρήνα της συζήτησης για το κράτος δικαίου, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Σε μια χώρα που έχει περάσει τρία προγράμματα διάσωσης και χρόνια υποσχεμένων μεταρρυθμίσεων, οι έρευνες και οι καταγγελίες γύρω από την Παπανδρέου λειτουργούν ως καθρέφτης της βαθιάς κρίσης θεσμών.