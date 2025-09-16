Πόπη Σεμερτζίδου: «Δεν εμπλεκόμαστε σε καμία από αυτές τις υποθέσεις και τις κατηγορίες που μας προσάπτουν»

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προέδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε εχθές (15/09) ενάμιση εκατομμύριο ευρώ για την περιουσία της Πόπης Σεμερτζίδου που φέρεται να έχει πάρει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά δεσμεύτηκαν:

μια πόρσε

μια φερράρι

28 άλλα αυτοκίνητα

11 ακίνητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Η Πόπη Σεμερτζίδου δήλωσε εχθές (15/09) στον Ant1:«Δεν εμπλεκόμαστε σε καμία από αυτές τις υποθέσεις και τις κατηγορίες που μας προσάπτουν τις τελευταίες ημέρες. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εν λόγω πληροφορίες από τις δημοσιεύσεις είναι απολύτως ψευδείς και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς».

Πόπη Σεμερτζίδου: «Μας έμπλεξαν, γίναμε στόχος»

Η ίδια, μίλησε επίσης στο Live News του Mega, κάνοντας λόγο για άδικη στοχοποίηση.

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού.

Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή» τονίζει.

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω», καταλήγει.

Πόπη Σεμερτζίδου: Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ

Πυρά εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέροντας σε ανακοίνωση ότι: «Η κυρία Σεμερτζίδου ας θυμίσουμε, δεν ήταν μια τυχαία επιχειρηματίας, αλλά διετέλεσε συντονίστρια κοινοτυικών πόρων της ΝΔ».