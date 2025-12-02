Πόπη Σεμερτζίδου για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών: «Να αρχίσω απεργία πείνας έξω από τη Βουλή;»

Σε μια δήλωση που από πολλούς χαρακτηρίστηκε «προκλητική» προχώρησε εχθές η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Πόπη Σεμερτζίδου.

Υπενθυμίζεται ότι, έχει δεσμευτεί η περιουσία της πολιτικού, μετά από εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με φόντο τις επιδοτήσεις που φέρεται να λάμβανε παράνομα με τον σύντροφό της μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, όπως φαίνεται και από το απόσπασμα που αναδημοσείευσε το Mega και η εκπομπή Buongiorno, όταν της απηύθυναν το λόγο λέγοντας: «Εμένα αν είχαν παγώσει οι λογαριασμοί μου δεν θα μπορούσα να ζήσω» η κυρία Σεμερτζίδου απάντησε: Αυτό ακριβώς. Μπράβο πολύ σώστά.

Λέτε να μην φρόντισα να μάθω (γιατί δεσμεύτηκαν). Δεν μας λένε κάτι παραπάνω. Εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή. Να αρχίσω απεργία πείνας έξω από τη Βουλή;», δήλωσε αφήνωντας αιχμές για την απεργία του Πάνου Ρούτσι έξω από τη Βουλή και το Άγαλμα του Αγνώστου Στρατιώτη.