Το νέο κόμμα που προβληματίζει την κυβέρνηση, η ψήφος μέσω κινητού και η γραμμή για τα μπλόκα 

Καθόλου τυχαία μη θεωρήσετε τη χθεσινή αποστροφή του εκπροσώπου Μαρινάκη στο briefing ότι η Αστυνομία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δρόμοι θα μείνουν ανοιχτοί. Με άλλα λόγια, ότι η Αστυνομία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Η εντολή στον Μαρινάκη ήρθε μέσω Λονδίνου, καθώς ο κ. Μητσοτάκης πληροφορήθηκε σε real time ότι οι αγρότες έκλεισαν και την Αθηνών-Θεσσαλονίκης έξω από τα Μάλγαρα. Καταλαβαίνω ότι σήμερα που θα είναι πίσω στα μερη μας θα έχει κάποια επαφή, τηλεφωνική ή δια ζώσης, με τον αρμόδιο υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοϊδη για να δουν τα πρακτικά του σχεδιασμού.

Ψήφος μέσω κινητού στις αυτοδιοικητικές

Στην κυβέρνηση λένε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όμως ετοιμάζονται για τις αυτοδιοικητικές του 2028. Όχι σε επίπεδο προσώπων, αλλά διαδικασιών. Η ψήφος λοιπόν στις αυτοδιοικητικές θα μπορεί να γίνει και μέσω κινητού τηλεφώνου, ώστε να καταφέρει να ψηφίσει και κάποιος που μένει μακριά από τον τόπο του, ή δουλεύει την ημέρα της ψηφοφορίας. Μιλώντας χθες στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews, o υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, διευκρίνισε ότι η παραδοσιακή ψηφοφορία θα συνεχίσει να διεξάγεται κανονικά σε όλη την Ελλάδα την ημέρα των εκλογών.

Ωστόσο, όσοι εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ηλεκτρονικά, μέσω μιας ασφαλούς διαδικτυακής εφαρμογής. Το καλύτερο μάλιστα είναι πως κάποιος μπορεί να ψηφίσει πολλές φορές μέσα στη μέρα, η τελευταία του ψήφος πάντως θα θεωρείται η έγκυρη. Κατά τα άλλα το νέο Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αναμένεται να ψηφιστεί τον Φεβρουάριο, φέρνει και δημοψηφίσματα σε επίπεδο δήμου - πάλι με ηλεκτρονική μορφή. Θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα μπορεί η δημοτική αρχή να πραγματοποιεί ένα κάθε χρόνο.

Τα τηλεφωνήματα του Πιερρακάκη

Μετά το Δουβλίνο, όπου βρέθηκε από την Κυριακή, πληροφορούμαι ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν έχει προγραμματισμένο άλλο ταξίδι στο εξωτερικό για την προωθηση της υποψηφιότητάς του για το Eurogroup. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει τηλεφωνήματα και επαφές με τους ομολόγους του, καθώς κυνηγά με ζέση τις 11 ψήφους που χρειάζεται, προκειμένου να αναδειχθεί ως νέος επικεφαλής του οργάνου. Και μάλιστα θέλει να το κάνει με διακριτικότητα, για να μην σηκώσει πολλή και αχρείαστη για τον σκοπό σκόνη.

Οι εκλογές και τα νέα κόμματα

Στην πολιτική πιάτσα προεξοφλείται πως στις επόμενες εκλογές θα υπάρχει κόμμα Τσίπρα, κόμμα Σαμαρά και κόμμα Καρυστιανού. Αν και σε ένα υποθετικό κόμμα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πρόθεση ψήφου, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι το κόμμα Σαμαρά θα αφήσει ανεπηρέαστα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα κόψει από Βελόπουλο, Λατινοπούλου και Νίκη. Ενώ ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θεωρούν ότι θα έχει πιο συνολικές συνέπειες οριζόντια στο πολιτικό φάσμα. Με απλά λόγια, δεν τους τρομάζει ο Σαμαράς, όμως τους προβληματίζει η Καρυστιανού.

Θα καούν στην προθέρμανση;

Ωστόσο στα τρία προαναφερθέντα υπό δημιουργία κόμματα υπάρχει και μια διάσταση που έχει μάλλον υποτιμηθεί. Και οι τρεις έχουν χάσει το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Οι παλιότεροι θυμούνται πως όταν ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος, προκάλεσε αρχικό ενθουσιασμό γιατί κανείς δεν το περίμενε. Άσχετα εάν μετά κατέρρευσε εκλογικά. Εδώ πάντως το στοιχείο του αιφνιδιασμού έχει εκλείψει. Και η κοινωνία αρχίζει να υποθέτει δεύτερες σκέψεις από τους επίδοξους αρχηγούς.

Κυρανάκης και οι 5 πιο σοκαριστικές καμπάνιες για τροχαία

Από την πρώτη ημέρα στο Υπουργείο Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει βάλει ψηλά τη μείωση των ατυχημάτων: αυστηρότερο ΚΟΚ, 24ωρα ΜΜΜ τα Σαββατοκύριακα, στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης. Στο χτεσινό ποστ, που καταγράφει τις πέντε πιο σοκαριστικές καμπάνιες για τα τροχαία, σημειώνει: «Τα λάθη στην άσφαλτο δεν τα πληρώνεις μόνο εσύ». Μια υπενθύμιση ότι τα λάθη μας στον δρόμο τα πληρώνουν εκείνοι που δεν φταίνε σε τίποτα — και αυτό είναι πολύ πιο σοκαριστικό από οποιαδήποτε καμπάνια.

Ευρωπαϊκά εύσημα στην Κεραμέως

Η σημαντική κοινωνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χθες στις Βρυξέλλες. Μάλιστα η Επίτροπος Εργασίας και αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ροξάνα Μινζάτου συνεχάρη δημοσίως την Ελλάδα για την επίτευξη της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε όλη την Ε.Ε. Καταλαβαίνω ότι η κ. Κεραμέως θα επισκεφθεί σήμερα τον ΠτΔ Κώστα Τασούλα με αναπτερωμένο ηθικό.