Πορτοσάλτε για «Ιθάκη»: «Γιατί αυτοεξεφτελίζεστε κύριε Τσίπρα; - Το μεγαλύτερο δώρο για τη ΝΔ»

Την προδημοσίευση ενός κομματιού από το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που αναφέρεται στα γεγονότα του δημοψηφίσματος και την αντίδραση της Μέρκελ, σχολίασαν η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε.

Στην αρχή προσπάθησαν με χιουμοριστικό ύφος να κάνουν τον σχολιασμό, μιμούμενοι την φωνή του Αλέξη Τσίπρα. Ο Άρης Πορτοσάλτε αρχικά αναρωτήθηκε «γιατί αυτοεξευτελίζεται;» αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Επανέλαβε την φράση προσπαθώντας να φτάσει όσο γίνεται τον τόνο φωνής του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του συγκεκριμένου κομματιού από το βιβλίο του.

Η Μαρία Αναστασοπούλου του απάντησε: «Δεν μου αρέσει αυτό που λες, γιατί μιλάς για εξευτελισμό».

«Είναι αυτοεξευτελισμός» απάντησε ο Άρης Πορτοσάλτε.

Προσπαθώντας να εξηγήσει αυτό που είπε ανέφερε τα εξής: «Απορώ γιατί είναι ξινοί στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν μια ξινίλα με το βιβλίο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο που έγινε από το 2016 στον Μητσοτάκη από αυτό το βιβλίο. Θα έπρεπε να πηγαίνουν δώρα ατελείωτα».

(Το σχετικό απόσπασμα του σχολιασμού από το 02:37 και μετά)