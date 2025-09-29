Πώς διαβάζουν στον ΣΥΡΙΖΑ τις κινήσεις Τσίπρα - Διαφωνίες Πολάκη που μιλάει για «αλλαγή πορείας»

Με το βλέμμα στραμμένο στις κινήσεις Τσίπρα και στο φημολογούμενο νέο κόμμα είναι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και στην Κουμουνδούρου θέλουν να ξεφύγουν από την αναταραχή της προηγούμενης εβδομάδας ωστόσο κορυφαίοι υπουργοί παίρνουν τη σκυτάλη και εξαπολύουν βολές εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.

Όλα αυτά την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει ακάθεκτος στον σχεδιασμό του με προτεραιότητα την έκδοση του βιβλίου του έως το τέλος του χρόνου αλλά και την επιλογή των προσώπων του επιστημονικού συμβουλίου του ινστιτούτου του. Αν και είναι αρκετοί εκείνοι που συσχετίζουν το γεγονός ότι τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμο το σχήμα του συμβουλίου και επομένως θα μπορούσε να αποτελεί και ένα πρόπλασμα για την περίπτωση που υπάρξει νέος φορέας, άνθρωποι από το περιβάλλον Τσίπρα σημειώνουν πως η κίνηση αυτή του πρώην πρωθυπουργού θα αφορά μη πολιτικά πρόσωπα και επομένως δεν είναι κάποιο επιπλέον βήμα.

Διαφωνίες Πολάκη για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα

Εντούτοις ο Παύλος Πολάκης αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για τον κ.Τσίπρα εκφράζοντας τη διαφωνία του μπροστά στο ενδεχόμενο για την ίδρυση νέου φορέα. Μιλώντας στο libre.gr ο Σφακιανός βουλευτής είπε «αν θεωρείτε τη δημιουργία ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα επιστροφή, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν συμφωνώ. Η δημιουργία ενός νέου κόμματος πρώτα και κύρια σημαίνει αλλαγή πορείας και όχι επιστροφή. Αν ο Αλέξης πραγματικά ενδιαφέρεται για το σχηματισμό μιας πλειοψηφικής προοδευτικής συμμαχίας θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του εδώ και καιρό».

Ο κ.Πολακης επί της ουσίας είπε δημόσια αυτό που σκέφτονται πολλοί στην Κουμουνδούρου ότι δηλαδή όσο υπάρχει το σενάριο αυτό στον αέρα τόσο αποδυναμώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ με κίνδυνο να φτάσει σε ακόμη χαμηλότερα ποσοστά. Θέση απέναντι σε όλη αυτή τη συζήτηση περί νέου κόμματος έχει πάρει και ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παππάς που δείχνει τη διαφωνία του.