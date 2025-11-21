Πώς ερμηνεύει το Μέγαρο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις – Η ακρίβεια και οι μεταβλητές Τσίπρα και Σαμαρά

Θετικό «ταμείο» κάνει η κυβέρνηση δημοσκοπικά από τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν με τις ΗΠΑ για τη μεταφορά LNG στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ευρώπη μετά το +0,5% που κατέγραψε στη δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ σε συνδυασμό με την ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων.

Τα σενάρια ίδρυσης κομμάτων υπό την ηγεσία Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ωστόσο, που «τσιμπούν» σε ενδιαφέρον, ρευστοποιούν το πολιτικό σκηνικό έτι περαιτέρω δυσκολεύοντας την εξίσωση και την αποκωδικοποίηση των προθέσεων της ελληνικής κοινωνίας.

Ταυτοχρόνως η ακρίβεια εμφανίζεται σταθερά ως ο μεγάλος «αντίπαλος» που απαιτεί ακόμη πιο δραστικές λύσεις, αφού δείχνει να απασχολεί σχεδόν οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και έτσι η εικόνα συνθέτει ένα παζλ για γερούς λύτες με πολλές μεταβλητές.

Στο κυβερνητικό επιτελείο συγκρατούν τη θετική αξιολόγηση από το 59% συνολικά των ερωτηθέντων για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που κατέστησαν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, καθώς οι απαντήσεις των πολιτών ερμηνεύονται ως αναγνώριση της ικανότητας της ΝΔ έναντι των πολιτικών της αντιπάλων να χειριστεί τόσο σημαντικά ζητήματα και παράλληλα ως λήψη ενός μηνύματος προς την κοινωνία ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη - κόντρα στις αντιπολιτευτικές κορώνες περί απομόνωσης της χώρας επί ημερών της στην κυβέρνηση Τραμπ - χαίρει της εκτίμησης της αμερικανικής διοίκησης, η οποία αποδεικνύεται εμπράκτως.

Το πλέον αξιόλογο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι το περίπου 45% της λεγόμενης γκρίζας ζώνης που έδειξε να πείθεται για την ικανότητα της κυβέρνησης ΝΔ από αυτές τις εξελίξεις και δημιουργεί προοπτικές «ψήφου εμπιστοσύνης» στην κρίσιμη ώρα της κάλπης με βάση και αυτό το δεδομένο.

Ο ουσιαστικός «εχθρός» της ακρίβειας

Παρά ταύτα η μισή μονάδα επάνω που κατέγραψε η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση και το ψυχολογικό όριο του 30% που αγγίζει με το σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων δεν επιτρέπει - όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη - κανέναν εφησυχασμό υπό τη φιλοσοφία ότι «αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη».

Αυτό άλλωστε καθίσταται σαφές και από το 87% των ερωτηθέντων που αναγάγει αθροιστικά ως το νούμερο ένα ουσιαστικά πρόβλημα την ακρίβεια (46% ως πιο σημαντικό & 41% από τα πιο σημαντικά) παρά τα αλλεπάλληλα μέτρα που έχουν ριχθεί στη «μάχη» ως ανάχωμα και τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για την ενίσχυση των εισοδημάτων ως αντιστάθμισμα.

Το γεγονός ότι η ΝΔ μετά από τις συμφωνίες του Ζαππείου φαίνεται να διεισδύει έτι περαιτέρω σε δεξαμενές ενδιαφέροντος και πολλοί από όσους τη στήριξαν το 2023 να μην κόβουν οριστικά τους δεσμούς μαζί της δεν αρκεί στη λογική Μητσοτάκη λένε συνεργάτες του και σίγουρα δεν εξυπηρετεί το στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άπαντες άλλωστε στην κυβέρνηση έχουν απόλυτη συναίσθηση ότι τα όποια απτά οφέλη για τη ζωή των πολιτών και το αυξημένο κόστος ζωής τους σε επίπεδο τιμών ενέργειας από τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την ενέργεια ή τις εξορύξεις στο Ιόνιο δεν θα έχουν άμεσο αποτύπωμα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επενδύουν περισσότερο στην αποτύπωση στην τσέπη οικογενειών, μεσαίας τάξης, ενοικιαστών συνταξιούχων και νέων από το Νοέμβριο και τον Ιανουάριο μέσω των μέτρων της ΔΕΘ, στις εκπλήξεις που είναι βέβαιο ότι θα κρύβει η ομιλία του Πρωθυπουργού κοντά στα Χριστούγεννα για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 και στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ενώ το διττό μήνυμα που εκπέμπεται διαρκώς είναι πως «η ακρίβεια συνιστά παγκόσμιο και όχι ελληνικό φαινόμενο, ενώ η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε δυνατό εργαλείο – δημιουργώντας και νέα για τον περιορισμό του αντικτύπου της», με το παράλληλο μήνυμα ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν προτείνουν τίποτα ουσιαστικά εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό.

Οι μεταβλητές Τσίπρα - Σαμαρά

Την εξίσωση για την κυβέρνηση δυσχεραίνουν και οι πρώην Πρωθυπουργού Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς με τα συν και πλην της αύξησης του ενδιαφέροντος που καταγράφηκε χθες δημοσκοπικά για τις πιθανές πολιτικές κινήσεις τους ως προς την ίδρυση νέου κόμματος υπό την ηγεσία τους.

Μπορεί οι απαντήσεις να μη συνιστούν πρόθεση ψήφου, αλλά αντανακλούν μία αυξανόμενη δυναμική και μια διευρυνόμενη θετική διάθεση.

Αυτό αναφορικά με τον κ. Τσίπρα ενδέχεται να λειτουργήσει και θετικά για την κυβέρνηση, καθώς η παγίωση ή προσωποποίηση μίας πιθανής «απειλής ή αντιπάλου» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορεί να συσπειρώσει τις δυνάμεις της.

Το, δε, «φάντασμα» του 2015, ένας αντίπαλος που έχει «δοκιμαστεί» στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και τα ποιοτικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι όποιες απώλειες δεν αφορούν τη ΝΔ αλλά κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ, εντέλει μάλλον οφέλη προοιωνίζονται για την κυβερνώσα παράταξη.

Από την άλλη, η ενισχυμένη εικόνα που εμφανίζει ένα νέο κομματικό εγχείρημα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο βλέπει θετικά ένα κομμάτι της βάσης της ΝΔ, μάλλον πονοκέφαλο προκαλεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυρίως υπό το ερώτημα πως θα κινηθούν οι ψηφοφόροι της ΝΔ που έχουν μετακινηθεί στην γκρίζα ζώνη στο σενάριο μίας εκλογικής μάχης δύο ή ακόμα και τριών αναμετρήσεων το 2027.

Μέγαρο Μαξίμου και Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως εκτιμούν πως όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή της κάλπης, τα διλήμματα θα είναι τόσο καθαρά που το σχέδιο της ΝΔ για την επόμενη μέρα της χώρας έναντι εκείνων των πολιτικών της αντιπάλων σε συνδυασμό με τις σαφείς αποδείξεις της υλοποίησης των δεσμεύσεών της για το σύνολο των πολιτών και όχι μόνο των «λίγων» όπως την κατηγορούν, θα γύρει τη ζυγαριά εκ νέου προς τη ΝΔ.