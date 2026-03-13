«Ο Πρωθυπουργός επανέφερε την ατζέντα της χώρας για τη χώρα». Σε αυτή τη φράση συνοψίζουν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη την αποτίμηση του Μεγάρου Μαξίμου για το περιεχόμενο της χθεσινής συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο iefimerida και των μηνυμάτων που ο ίδιος εξέπεμψε σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία κατά την οποία εντείνονται οι διεθνείς αβεβαιότητες και οι πολίτες ανησυχούν για μία ακόμα πληθωριστική κρίση συνεπεία του πολέμου στο Ιράν και της ανάφλεξης ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Με φόντο την επιβράβευση δημοσκοπικά των κινήσεων και των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στη διεθνή σκακιέρα έναντι μιας νέας παγκόσμιας κρίσης, ο Πρωθυπουργός επιδίωξε να καταδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία με τον ίδιο στο τιμόνι κινείται με γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας και την κοινωνική συνοχή, θωρακίζοντας την ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την ασφάλεια της χώρας και προστατεύοντας την τσέπη των πολιτών χωρίς να ρισκάρει τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

«Ο Μητσοτάκης αποφεύγει τις τυχοδιωκτικές κινήσεις»

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η εν λόγω θεώρηση αντανακλάται και στην κατηγορηματική - περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά - διάψευση των σεναρίων περί πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού.

«Με αυτό τον τρόπο ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι αποφεύγει τις τυχοδιωκτικές κινήσεις που θα δημιουργούσαν πρόβλημα στη χώρα», σχολιάζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι στη σκιά των συζητήσεων για έναν εκλογικό αιφνιδιασμό εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη λόγω της δημοσκοπικής ανόδου που παρουσιάζει το κυβερνών κόμμα μετά τις πρωτοβουλίες αμυντικής συνδρομής της Κύπρου τις οποίες ακολούθησαν και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Απορρίπτω οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές επ’ αφορμή μιας δημοσκοπικής ανάκαμψης», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επιμένοντας στην εξάντληση του εκλογικού κύκλου και διαβεβαιώνοντας ότι δεν προτίθενται να διακινδυνεύσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της πολιτικής σταθερότητας.

Με φόντο πάντως την εθνική κάλπη του 2027 για την οποία επέμεινε ότι η ΝΔ διεκδικεί την αυτοδυναμία, αλλά και τη διεθνή αναταραχή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άδραξε την ευκαιρία να σχηματοποιήσει στο μυαλό των πολιτών τις δυσκολίες που θα ανέκυπταν εάν στη σημερινή συγκυρία (συνεπώς και οποιαδήποτε μείζονα μελλοντική παγκόσμια κρίση με πολυεπίπεδες επιπτώσεις) απαιτούνταν η συνεννόηση με άλλους πολιτικούς αρχηγούς.

«Ισχυρή μονοκομματική κυβέρνηση»

Υπερασπιζόμενος τη φιλοσοφία του υπέρ μιας ισχυρής μονοκομματικής κυβέρνησης, εστίασε στη δυνατότητα ταχύτητας της λήψης αποφάσεων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Και παραθέτοντας ως παράδειγμα την απόφαση αποστολής των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και F-16 στην Κύπρο μετά την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, αλλά και την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης, σημείωσε:

«Σκεφτείτε λίγο, τι θα συνέβαινε αν είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας και έπρεπε να συνεννοηθώ με άλλους πολιτικούς αρχηγούς … {…} Μπορείτε να φανταστείτε ότι τελικά θα μπαίναμε σε ένα “παζάρι”, διότι πάντα αυτά συμβαίνουν, θα έλεγα, στις πολυκομματικές κυβερνήσεις, θα καθυστερούσαμε, κατά πάσα πιθανότητα θα “νερώναμε” τελικά την πρότασή μας και σίγουρα δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα ωφελούσαμε τη χώρα».

Κυβερνητικά στελέχη υπογράμμιζαν ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης πρέπει να μπουν σε αντιδιαστολή με τη στάση των πολιτικών αντιπάλων της ΝΔ, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας.

«Ο κ. Ανδρουλάκης στο Στρασβούργο (για τις υποκλοπές), ο κ. Κουτσούμπας στο Σύνταγμα (για την Κούβα) και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στη Βουλή (π.χ. ενάντια στη σύμβαση με τη Chevron για την εξόρυξη υδρογονανθράκων), επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο θέματα που έχουν απαντηθεί επανηλλειμένως από την κυβέρνηση και είναι μακριά από την πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική κοινωνία και τα αποτελέσματα που η ίδια επιζητεί για τη βελτίωση της ζωής της», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές.

«Στην ίδια κατεύθυνση και ο κ. Σαμαράς, τον οποίο διαψεύδει συνεχώς η πραγματικότητα, καθώς η πολιτική μας έχει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που υποστηρίζει ο ίδιος», τον καρφώνουν οι ίδιες πηγές για τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε χθες κατά της κυβέρνησης με αιχμή τη Chevron.

«Οι δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν την ορθότητα της κυβερνητικής στρατηγικής»

Η εμπιστοσύνη την οποία κερδίζει η κυβέρνηση αντανακλάται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και μπορεί - όπως ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση - αυτά να μη συνιστούν οδηγό της πολιτικής της, αλλά τα κοινά τους χαρακτηριστικά αναδεικνύουν την ορθότητα της στρατηγικής της.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, αυτά συνοψίζονται στα εξής: αξιοσημείωτη άνοδος των ποσοστών της ΝΔ, διπλάσια διαφορά από τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, αποδοχή των κινήσεων της κυβέρνησης μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αύξηση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και ισχνά αποτελέσματα για τα κυοφορούμενα νέα κόμματα (Τσίπρα, Καρυστιανού).

Ενώ δίνουν έμφαση στη θετική αξιολόγηση των κινήσεων της κυβέρνησης από μεγάλο ποσοστό των αποσυσπειρωμένων ψηφοφόρων της ΝΔ.

Ταυτοχρόνως, στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου κάνουν την αντιδιαστολή με τον τρόπο που το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί τη διεύρυνση με στόχο την ήττα της ΝΔ, σχολιάζοντας δηκτικά πως εντέλει «ο Νίκος Ανδρουλάκης ενισχύει τη διεύρυνση της ΝΔ».

«Όσοι σοβαροί άνθρωποι θέλουν ακόμα να ακούσουν - είτε στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ είτε είναι κοντά του είτε βρίσκονται εντός του κόμματος - βλέποντας τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται σε αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης ο κ. Ανδρουλάκης αρχίζουν και έχουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το αν θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν ή να παραμένουν εκεί», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Η, δε, χθεσινοβραδινή διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ, αναμένεται να αξιοποιηθεί ως επιβεβαίωση της εν λόγω κριτικής εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου.