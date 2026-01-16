«Πώς θα τον ξεβρακώσεις»: Η δήλωση Φωτήλα για Πελετίδη που άναψε φωτιές στην Πάτρα

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στην εκδήλωση κοπής πίτας της δημοτικής παράταξης Σβόλη στην Πάτρα, όταν ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

Ο Φωτήλας κατηγόρησε τον δήμαρχο για ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με πολιτιστικά έργα, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει κυβερνητικές παρεμβάσεις ως έργα της δημοτικής αρχής. Απευθυνόμενος στον επικεφαλής της παράταξης, Κώστα Σβόλη, χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερα αιχμηρή φράση που προκάλεσε αίσθηση:

«Θα σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις, σελίδα‑σελίδα, γιατί τα ψέματα έχουν όριο».

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι ο κ. Πελετίδης «δεν έχει πολιτική και ελεύθερη βούληση», λέγοντας πως «ό,τι του πει ο Περισσός, αυτό θα κάνει», είτε πρόκειται για υποψηφιότητα βουλευτή είτε για περιφερειάρχη.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πατρέων απέφυγε να απαντήσει σε προσωπικό τόνο. «Δυστυχώς, ο τρόπος που μιλάει και ό,τι κάνει… δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο», σχολίασε.

Ο Πελετίδης αναφέρθηκε επίσης σε πρόταση ύψους 350.000 ευρώ που, όπως είπε, είχε σταλεί προς τον κ. Φωτήλα για κοινή δράση του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας και του Δήμου σχετικά με την τεχνολογική αναβάθμιση των αρμάτων του Καρναβαλιού. «Πήραμε αρνητική απάντηση. Ας απαντήσει δημόσια», σημείωσε.