Ο Ντόναλντ Τραμπ περηφανεύεται πως έχει εφαρμόσει γενναίο «χαράτσι» στις δαπάνες της αμερικάνικης κυβέρνησης, αν και αυτές οι περικοπές έχουν αφήσει πολλές υπηρεσίες «ορφανές» από υπαλλήλους. Οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών αναζητούν τις δικές τους ισορροπίες, ώστε να περικοπούν δαπάνες, χωρίς όμως να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί που σε κάθε περίπτωση μένουν αλώβητοι, είναι τα μέλη του Κονγκρέσου και τα μέλη κάθε κοινοβουλίου εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακάτω επιχειρήσαμε να κάνουμε μια καταγραφή των ονομαστικών απολαβών τους.

Ηνωμένες Πολιτείες (Μέλη Κογκρέσου)

Βασικός μισθός: 174.000 δολάρια ετησίως (περίπου 160.000 ευρώ)

Πρόσθετα επιδόματα: Ενδέχεται να λαμβάνουν επιδόματα για έξοδα γραφείου, στέγασης και ταξιδιών.

Συνολικές αποδοχές: Μπορεί να ξεπερνούν τα 200.000 δολάρια ετησίως, ανάλογα με τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις.

Ευρωπαϊκή Ένωση (Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: 10.927,44 ευρώ

Μηνιαίος καθαρός μισθός: 8.517,01 (μετά από κρατήσεις για φόρους και ασφάλιση)

Ετήσιες αποδοχές: Περίπου 102.000 καθαρά.

Πρόσθετα επιδόματα: Ενδέχεται να λαμβάνουν επιδόματα για έξοδα γραφείου, στέγασης και ταξιδιών.

Ελλάδα (Μέλη Ελληνικού Κοινοβουλίου)

Βασικός μισθός: Περίπου 5.500–6.000 ευρώ μηνιαίως, μαζί με επιδόματα, δηλαδή 66.000–72.000 ευρώ ετησίως.

Πρόσθετα επιδόματα: Ενδέχεται να λαμβάνουν επιδόματα για έξοδα γραφείου, στέγασης και ταξιδιών.

Συνολικές αποδοχές: Μπορεί να ξεπερνούν τα €80.000 ετησίως, ανάλογα με τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις.

Κοινοβούλια ανά την Ευρώπη

Γαλλία: Περίπου 7.000 ευρώ η βασική αμοιβή βουλευτή

Γερμανία: 10.000 ευρώ (με επιδόματα μπορεί να φτάσει τις 12.000 ευρω)

Ιταλία: Περίπου 5.500 ευρώ, χωρίς κάποιες έξτρα παροχές σε ταξίδια και σίτιση.

Ισπανία: Κοντά στις 5.000 ευρώ, χωρίς τα επιδόματα.

