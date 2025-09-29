Μενού

Το Πόθεν Έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης 2024, που αφορά στη χρήση 2023 έχει εισοδήματα 102.000 ευρώ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή | Eurokinissi
Αύξηση στα συνολικά της εισοδήματα για το 2023, όπως αποτυπώνεται από τη δήλωση της περιουσιακής της κατάστασης του 2024, του Πόθεν Έσχες, είχε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η αύξηση στο εισόδημά της οφείλεται προφανώς στην ένταξη του κόμματός της Βουλή, μέσα από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2023, αγγίζοντας τα 102.552 ευρώ, συγκριτικά με τις 41.504,21 ευρώ για το 2022.

Την ίδια ώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για το 2023, όπως φαίνεται από τη δήλωση της περιουσιακής της κατάστασης του 2024, έχει αγοράσει οκτώ ακίνητα, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι διαμερίσματα. 

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το 2024

