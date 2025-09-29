Το Πόθεν Έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Αύξηση στα συνολικά της εισοδήματα για το 2023, όπως αποτυπώνεται από τη δήλωση της περιουσιακής της κατάστασης του 2024, του Πόθεν Έσχες, είχε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η αύξηση στο εισόδημά της οφείλεται προφανώς στην ένταξη του κόμματός της Βουλή, μέσα από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2023, αγγίζοντας τα 102.552 ευρώ, συγκριτικά με τις 41.504,21 ευρώ για το 2022.

Την ίδια ώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για το 2023, όπως φαίνεται από τη δήλωση της περιουσιακής της κατάστασης του 2024, έχει αγοράσει οκτώ ακίνητα, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι διαμερίσματα.

