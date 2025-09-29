Μενού

Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Χαρίτση

Ο Αλέξης Χαρίτσης
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς στη Βουλή | Eurokinissi
Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (σ.σ. Πόθεν Έσχες) του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει: [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

  • Έσοδα: 72.897 ευρώ (2023: 85.159 ευρώ)
  • Μετοχές/Ομόλογα: 85.959 ευρώ (2023: 67.143 ευρώ)
  • Θυρίδες: δεν διαθέτει
  • Καταθέσεις: 136.481 ευρώ (2023: 164.468 ευρώ)
  • Ακίνητα: 2 εγγραφές (καταστήματα) στη Μεσσηνία
  • Οχήματα: - (2023: το 33% ενός ΙΧ 796κε)
  • Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις:
  • Δάνεια: πιστωτικές κάρτες οφειλή 780 ευρώ (2023: 171 ευρώ)

Όσον αφορά την περιουσιακή του κατάσταση για το 2023, που αφορά τη χρήση του 2022, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, είχε έσοδα της τάξης των 85.157 ευρώ.

