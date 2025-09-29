Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Χαρίτση

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (σ.σ. Πόθεν Έσχες) του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει: [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:
- Έσοδα: 72.897 ευρώ (2023: 85.159 ευρώ)
- Μετοχές/Ομόλογα: 85.959 ευρώ (2023: 67.143 ευρώ)
- Θυρίδες: δεν διαθέτει
- Καταθέσεις: 136.481 ευρώ (2023: 164.468 ευρώ)
- Ακίνητα: 2 εγγραφές (καταστήματα) στη Μεσσηνία
- Οχήματα: - (2023: το 33% ενός ΙΧ 796κε)
- Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις:
- Δάνεια: πιστωτικές κάρτες οφειλή 780 ευρώ (2023: 171 ευρώ)
Όσον αφορά την περιουσιακή του κατάσταση για το 2023, που αφορά τη χρήση του 2022, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, είχε έσοδα της τάξης των 85.157 ευρώ.
- Πορτοσάλτε σε Ιωάννου: «Το κόβω, κόψ'το» -Το σχόλιο που έφερε ένταση στον αέρα του ΣΚΑΪ
- «Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
- Αυτή είναι μια συνέντευξη που δεν θα δει ποτέ ο Χρήστος Σαντικάι
- Παύλος Σαράκης: Από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.