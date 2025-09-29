Το Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα: Όλα τα έσοδα στο ΚΚΕ

Με όλα τα έσοδα, βάσει του καταστατικού του κόμματος, να πηγαίνουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στην περιουσιακή του κατάσταση για το 2024, που αφορά το Πόθεν Έσχες του 2023, δήλωσε 66.158 ευρώ.

Αντίστοιχα, στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης για το 2023, που σχετίζεται συγκεκριμένα με το Πόθεν Έσχες του 2022, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε εισοδήματα της τάξης των 75.050 ευρώ, τα οποία επίσης πήγαν στο ΚΚΕ.

Ο κ. Κουτσούμπας, παράλληλα, διατηρεί δύο διαμερίσματα, και τα δύο στη Λαμία, στα οποία έχει πλήρη κυριότητα 100%.

