Μενού

Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής δημοσίευσε το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Reader symbol
Newsroom
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε ομιλία του στη Βουλή | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Την περιουσιακή κατάσταση, το Πόθεν Έσχες, μεταξύ άλλων, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, δημοσίευσε σήμερα το πρωί η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής.

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις καταθέσεις, δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιτοεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ”. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ