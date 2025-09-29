Την περιουσιακή κατάσταση, το Πόθεν Έσχες, μεταξύ άλλων, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, δημοσίευσε σήμερα το πρωί η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής.
Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις καταθέσεις, δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.
Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιτοεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ”. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.
