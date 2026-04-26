Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 10.30 το πρωί θα συναντηθεί με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέζα Ριμπέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

